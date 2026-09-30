Media Israele: "Emergenza su volo da Dubai a Tel Aviv, decollati jet israeliani"

Un aereo di linea della Flydubai (FZ 1073) in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza poco fa, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento, è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Lo riportano diversi media israeliani. Due caccia dell'Aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Secondo "Ynet" sul volo ci sono 150 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento del volo, segnalati da FlightRadar e citati dal "Times of Israel", l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza.



Secondo le fonti di stampa israeliane, il velivolo è stato visto l'ultima volta su siti di tracciamento dei voli vicino all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica israeliana sono stati fatti decollare verso l'aereo. Inoltre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Una fonte di sicurezza citata dal sito ebraico "Ynet" ha sottolineato che "non ci sono informazioni confermate su un dirottamento, il pilota ha attivato un segnale di soccorso".