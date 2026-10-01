Volo Dubai-Tel Aviv dirottato, Ben Gvir: "Chiederò l'estradizione per il pilota terrorista, lo attende l'inferno"

Il premier ha infine attribuito l'attacco all'"odio", sostenendo che affondi le radici nell'antisemitismo e che molti siano "caduti vittima" di quella che ha definito una "propaganda" che demonizza Israele. "Non conosco il background preciso di questa persona, dell'attentatore, ma ovviamente odiava gli israeliani, perché stava per ucciderne circa 170 su questo aereo, uccidendo anche se stesso", ha detto il premier, aggiungendo che "questo è fanatismo e odio di livello incalcolabile".