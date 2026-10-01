Iran, media: "Colpita una petroliera a Hormuz, stava viaggiando illegalmente"

In Iran l'agenzia di stampa iraniana Fars, che cita fonti locali, riferisce che una petroliera è stata colpita nello Stretto di Hormuz e sta andando a fuoco. La petroliera da 2,5 milioni di barili stava viaggiando "illegalmente" nello stretto ed è stata colpita a otto chilometri (cinque miglia) dalla costa dell'Oman, secondo quanto riportato dall'agenzia Fars. I media iraniani non hanno immediatamente indicato l'autore dell'attacco né la bandiera sotto cui navigava la petroliera.
Riad: "Droni e missili Hothi intercettati in Arabia Saudita"
L'Arabia Saudita ha annunciato di aver "intercettato e distrutto" due missili e quattro droni lanciati contro il suo territorio dagli Houthi dello Yemen. Gli attacchi sono stati intercettati sopra la città meridionale di Jizan, vicino a impianti energetici e petroliferi già presi di mira nelle scorse settimane, e a Khamis Mushait, città sud-occidentale sede di un'importante base aerea, secondo una dichiarazione rilasciata su X dalla coalizione militare guidata da Riad.