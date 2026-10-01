Iran, media: "Colpita una petroliera a Hormuz, stava viaggiando illegalmente"

In Iran l'agenzia di stampa iraniana Fars, che cita fonti locali, riferisce che una petroliera è stata colpita nello Stretto di Hormuz e sta andando a fuoco. La petroliera da 2,5 milioni di barili stava viaggiando "illegalmente" nello stretto ed è stata colpita a otto chilometri (cinque miglia) dalla costa dell'Oman, secondo quanto riportato dall'agenzia Fars. I media iraniani non hanno immediatamente indicato l'autore dell'attacco né la bandiera sotto cui navigava la petroliera.