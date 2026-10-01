Trump: "Stiamo valutando se l'Iran sia coinvolto nell'incidente alla base Raf" | Burnham: "Forti indizi su un ruolo di Teheran" | Il regime nega

Gli Stati Uniti stanno "valutando con molta attenzione" se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base Raf di Fairford, in Regno Unito, promettendo "molto presto" delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo Studio Ovale. Nelle scorse ore, il premier britannico Andy Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di "forti indizi" secondo cui "l'Iran ha avuto un ruolo" nella vicenda.