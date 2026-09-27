Regno Unito, allarme esplosivi vicino alla base Raf di Fairford: cinque persone arrestate per terrorismo | "Avevano pianificato un attentato"

Un'operazione di sicurezza era scattata nella mattinata di domenica 27 settembre nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia aveva dichiarato un "major incident" e aveva disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Whelford, non lontano dal quartier generale militare. Sul posto erano intervenuti anche gli artificieri dell'esercito britannico, impegnati nell'esame di alcuni veicoli. Intorno all'area interessata dalle operazioni è stato anche istituito un cordone di sicurezza.