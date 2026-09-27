Regno Unito, allarme esplosivi vicino alla base Raf di Fairford: cinque persone arrestate per terrorismo | "Avevano pianificato un attentato"
Gli artificieri dell'esercito britannico hanno setacciato alcuni veicoli. Evacuato un villaggio. Il sito militare, usato anche dagli Usa, è impiegato dal mese di febbraio per lanciare operazioni contro l'Iran
© Google Maps
Cinque uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo. Sono sospettati di aver trasportato esplosivi a bordo di tre furgoni diretti verso la base aerea della Raf di Fairford, nella contea del Gloucestershire. Il sito militare, usato anche dagli Usa, è impiegato dal mese di febbraio per lanciare operazioni contro l'Iran nel contesto del conflitto in Medio Oriente. L'Antiterrorismo britannico ha reso noto che i cinque sono accusati di aver pianificato un attacco.
Cosa è successo
Un'operazione di sicurezza era scattata nella mattinata di domenica 27 settembre nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia aveva dichiarato un "major incident" e aveva disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Whelford, non lontano dal quartier generale militare. Sul posto erano intervenuti anche gli artificieri dell'esercito britannico, impegnati nell'esame di alcuni veicoli. Intorno all'area interessata dalle operazioni è stato anche istituito un cordone di sicurezza.
Le cinque persone erano state fermate inizialmente con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act (legge che disciplina e controlla la produzione, la detenzione, il trasporto, l'uso, l'importazione e la vendita di materiali esplosivi). Ora sono accusati di terrorismo. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità.