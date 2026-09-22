Il principe Harry pensa a un documentario su Lady Diana per i 30 anni dalla morte

Un nuovo documentario per ricordare Lady Diana a trent'anni dalla sua morte. È uno dei progetti ai quali starebbe lavorando il principe Harry in vista dell'anniversario del 31 agosto 2027. Secondo l'Express, il Duca di Sussex vorrebbe celebrare l'eredità della madre e avrebbe già avviato contatti con amici e familiari. Tra le persone che potrebbero partecipare ci sarebbe anche il conte Spencer, fratello di Diana e zio di Harry. Il progetto, al momento, non sarebbe ancora stato definito.