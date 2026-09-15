Regno Unito, Harry ha trasferito i figli in una nuova scuola per motivi di sicurezza
Secondo alcuni media Archie e Lilibet avrebbero già cambiato istituto. Il tema della sicurezza personale da anni divide il principe dalle autorità britanniche. E si apre la possibilità di una scorta dedicata agli spostamenti di tutta la famiglia
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Harry e Meghan avrebbero trasferito i loro figli in una nuova scuola solo due giorni dopo l'inizio delle lezioni, a causa di problemi di sicurezza. E' quanto rivelano alcuni media. Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, hanno iniziato la scuola la settimana scorsa dopo essersi trasferiti dagli Stati Uniti il mese scorso. Un portavoce del Duca e della Duchessa ha dichiarato: "La decisione di cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori restano profondamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l'amore, la cura e l'impegno che hanno dimostrato alla loro famiglia".
Una scorta? Il tema della sicurezza personale da anni divide il principe Harry dalle autorità britanniche. Dopo la scelta di stabilirsi nuovamente nel Paese, almeno per un periodo prolungato, la situazione della coppia sarebbe infatti tornata all'attenzione del Ravec, l'organismo che valuta i rischi e stabilisce i livelli di protezione destinati alle personalità di rilievo. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica, questa volta l'attenzione si sarebbe concentrata anche su Meghan. Alla duchessa sarebbero state richieste informazioni precise sulle sue abitudini, sui luoghi frequentati e sugli spostamenti abituali. Anche Harry avrebbe ricevuto richieste analoghe, nell'ambito di una nuova analisi complessiva dei rischi. A rendere più delicata la situazione ci sarebbe anche la questione scolastica dei due figli. La sicurezza della sua famiglia è stata sempre una priorità per il principe Harry, che ha contestato più volte la decisione di non garantirgli automaticamente una scorta pubblica durante i suoi soggiorni nel Regno Unito. Ora la presenza stabile della famiglia in Gran Bretagna potrebbe riaprire il tema.