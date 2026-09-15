Regno Unito, Harry ha trasferito i figli in una nuova scuola per motivi di sicurezza

Harry e Meghan avrebbero trasferito i loro figli in una nuova scuola solo due giorni dopo l'inizio delle lezioni, a causa di problemi di sicurezza. E' quanto rivelano alcuni media. Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, hanno iniziato la scuola la settimana scorsa dopo essersi trasferiti dagli Stati Uniti il mese scorso. Un portavoce del Duca e della Duchessa ha dichiarato: "La decisione di cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori restano profondamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l'amore, la cura e l'impegno che hanno dimostrato alla loro famiglia".