Regno Unito, principe Harry e la sicurezza: perché le guardie private non bastano
Il principe chiede maggiore sicurezza durante gli spostamenti, soprattutto per i figli, ma il governo britannico difende un sistema basato sulla valutazione del rischio
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Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito ha riportato al centro dell'attenzione una questione che da anni divide il Duca di Sussex e le autorità britanniche: il livello di protezione da garantire a lui e alla sua famiglia. Harry, Meghan Markle e i loro due figli sono tornati in Gran Bretagna dopo che il principe aveva più volte manifestato forti perplessità sulla possibilità di vivere o trascorrere periodi prolungati nel Paese senza una protezione adeguata. La questione è delicata perché, dopo l'addio agli incarichi ufficiali della famiglia reale nel 2020, Harry non dispone più automaticamente dello stesso apparato di sicurezza riservato ai membri senior della monarchia.
La protezione privata e il problema delle armi
Uno degli elementi che alimentano le preoccupazioni del principe riguarda la natura della sicurezza privata disponibile nel Regno Unito. Le guardie del corpo private, infatti, non possono contare sullo stesso tipo di armamento e di poteri operativi degli agenti di polizia. Per Harry questo rappresenterebbe un limite importante, soprattutto, quando gli spostamenti coinvolgono luoghi facilmente prevedibili e frequentati dalla famiglia. La preoccupazione maggiore riguarderebbe la quotidianità dei figli, Archie e Lilibet. Gli accompagnamenti verso la scuola e il rientro a casa, essendo effettuati secondo orari e percorsi relativamente regolari, potrebbero teoricamente rendere più semplice individuare le abitudini della famiglia.
La scuola dei figli e gli spostamenti quotidiani
Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, Harry e Meghan avrebbero scelto istituti privati nelle Cotswolds per i loro figli. La prospettiva di una routine scolastica stabile avrebbe aumentato le richieste del principe sul fronte della sicurezza. Non si tratta soltanto di proteggere Harry e Meghan, ma anche di ridurre i rischi legati agli spostamenti dei bambini. Il tema assume una dimensione più ampia rispetto alla semplice protezione personale del Duca di Sussex: la questione riguarda la sicurezza dell'intero nucleo familiare e la possibilità di garantire spostamenti quotidiani senza esporre i minori a rischi aggiuntivi.
La battaglia con il governo britannico
Il confronto tra Harry e le autorità britanniche non è iniziato con questo recente viaggio. Il principe ha intrapreso negli ultimi anni una lunga battaglia legale per ottenere una forma di protezione pubblica durante i soggiorni nel Regno Unito. La sua posizione è sempre stata chiara: secondo Harry, il suo ruolo all'interno della famiglia reale, il passato militare e l'esposizione mediatica lo renderebbero un bersaglio particolarmente vulnerabile. Le autorità britanniche, invece, sostengono che la protezione debba essere stabilita sulla base di valutazioni professionali e aggiornate del livello di rischio, senza dipendere esclusivamente dallo status della persona interessata.
Il governo: sicurezza rigorosa e proporzionata
Di fronte alle nuove richieste del principe, il governo britannico ha difeso il meccanismo utilizzato per stabilire quali misure di sicurezza siano necessarie. L'obiettivo dichiarato è mantenere un equilibrio tra il livello di minaccia effettivo e le risorse pubbliche impiegate per garantire la protezione. Una posizione che rende difficile, almeno per il momento, un ritorno automatico alla scorta di polizia che Harry aveva ricevuto in passato. Il nodo centrale resta dunque la valutazione del rischio: quanto è elevata la minaccia nei confronti del principe e della sua famiglia e quale tipo di protezione è realmente necessario adottare?
Il peso dell'opinione pubblica
A complicare ulteriormente la posizione di Harry c'è anche l'atteggiamento dell'opinione pubblica britannica. Un recente sondaggio citato dalla stampa del Regno Unito mostra infatti una netta prevalenza di chi ritiene che Harry e Meghan dovrebbero sostenere personalmente i costi della propria sicurezza, anziché affidare l'intero conto ai contribuenti. Il tema dei costi assume particolare rilevanza dopo la decisione della coppia di lasciare gli incarichi istituzionali e trasferirsi negli Stati Uniti. Per una parte dell'opinione pubblica, la scelta di vivere lontano dal Regno Unito dovrebbe comportare anche una maggiore responsabilità economica per la sicurezza personale.