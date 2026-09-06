Di fronte alle nuove richieste del principe, il governo britannico ha difeso il meccanismo utilizzato per stabilire quali misure di sicurezza siano necessarie. L'obiettivo dichiarato è mantenere un equilibrio tra il livello di minaccia effettivo e le risorse pubbliche impiegate per garantire la protezione. Una posizione che rende difficile, almeno per il momento, un ritorno automatico alla scorta di polizia che Harry aveva ricevuto in passato. Il nodo centrale resta dunque la valutazione del rischio: quanto è elevata la minaccia nei confronti del principe e della sua famiglia e quale tipo di protezione è realmente necessario adottare?