Harry e Meghan tornano nel Regno Unito: re Carlo "felice", ma c'è chi non esulta

Quando, a fine mese, Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito - o, almeno, così vogliono le indiscrezioni trapelate dai media britannici - probabilmente saranno accolti con gioia da un re Carlo che avrebbe affermato di essere "naturalmente felice" di poter vedere più spesso il figlio, la nuora e i due nipotini Archie e Lilibet. Ma, se col padre sembrano esserci tutti i segnali per un progressivo disgelo, chi non avrebbe preso bene il rientro della coppia sarebbe un altro membro della Royal Family: il fratello William. Secondo Peter Hunt, ex corrispondente della Bbc per le questioni reali, l’annuncio a sorpresa avrebbe fatto andare su tutte le furie l'erede al trono: "Il suo ritorno a casa renderà più difficile per William sottrarsi a una riconciliazione", ha commentato.
Il ritorno a casa
Le ipotesi su come il principe del Galles potrebbe prendere il rientro del fratello dagli Stati Uniti nascono tutte da un'indiscrezione delle ultime ore: Harry e Meghan avrebbero deciso di tornare nel Regno Unito a partire da questo autunno, ma senza riprendere i loro ruoli di membri attivi della famiglia reale. I figli della coppia, il principe Archie, di 7 anni, e la principessa Lilibet, di 5, sarebbero già stati iscritti a scuole britanniche e dovrebbero iniziare le lezioni a settembre. La famiglia intende vivere in una residenza privata, non reale, fuori Londra, ma prevede di mantenere la propria casa a Montecito, in California, e la proprietà per le vacanze in Portogallo.
Il trasferimento nel marzo 2020
Harry e Meghan avevano rinunciato ai loro doveri reali e si erano trasferiti in California più di sei anni fa per guadagnarsi da vivere grazie a lucrosi contratti con delle piattaforme di streaming. Sebbene i rapporti con il resto della famiglia reale si siano inaspriti da allora, Harry ha recentemente espresso interesse per una riconciliazione in modo da poter trascorrere più tempo con suo padre 77enne, re Carlo III, attualmente in cura per una forma di cancro scoperto nel 2024. Il sovrano, che sarebbe stato informato dei piani della coppia, si sarebbe detto "naturalmente felice" della decisione del secondogenito. Ma se trascorre più tempo col padre malato e iscrivere i figli nelle scuole britanniche - che godono di un'eccellente reputazione - sarebbero i motivi più probabili per i giornali britannici (sebbene la decisione sia ancora da confermare ufficialmente), alcuni tabloid ostili ad Harry e Meghan, a partire dal Daily Mail, insinuano, piuttosto, che sarebbe "l'ammissione implicita del fallimento del loro progetto californiano". Secondo una fonte vicina ai Sussex, Meghan dovrebbe continuare a dirigere la sua società “As Ever” dal Regno Unito, mentre Harry potrebbe dedicare più tempo alle sue organizzazioni benefiche con sede nel Regno Unito.
I rapporti con la Royal Family
Harry e Meghan hanno avuto un rapporto burrascoso con la famiglia reale da quando si sono trasferiti a Montecito, in California. In una serie di interviste e nel libro di memorie di Harry "Spare", la coppia ha dichiarato di aver lasciato la Gran Bretagna per sfuggire alle restrizioni della vita reale e ha criticato i funzionari di palazzo per la loro insensibilità nei confronti della salute mentale di Meghan, sostenendo, inoltre, che almeno un membro della famiglia reale avrebbe espresso opinioni razziste quando lei era incinta del loro primo figlio. Tensioni esacerbate dalla lunga battaglia legale di Harry contro i tabloid britannici, ai quali Harry imputa di aver illegalmente intercettato le sue telefonate e violato la sua privacy quando era più giovane.
Di recente, inoltre, ad Harry e Meghan era stata negata la scorta proprio a causa della rottura coi Windsor, ora al centro di un risame da parte di un apposito comitato governativo. Riesame che, però, riguarda i soggiorni di Harry e famiglia, non l'ipotesi di un ritorno in pianta stabile nel Regno, che non era stata contemplata. Lo scorso anno il principe Harry aveva perso una causa legale relativa al livello di protezione a cui lui e la sua famiglia avrebbero diritto durante la loro permanenza nel Regno Unito. Le disposizioni sulla sicurezza del duca e della duchessa di Sussex in vista del loro ritorno nel Regno non sono ancora state rese note, anche perché la notizia del trasferimento ha lasciato tutti sorpresi. Un portavoce dell'Home Office ha però insistito sul fatto che il sistema di sicurezza del governo è "rigoroso e proporzionato". E ancora: "È nostra politica consolidata non fornire informazioni dettagliate su questi accordi, poiché farlo potrebbe compromettere la sicurezza delle persone coinvolte".
Il principe, tuttavia, sostiene che lui e la sua famiglia abbiano bisogno della protezione di agenti di polizia armati perché sono a rischio semplicemente in quanto membri della famiglia reale, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno funzioni ufficiali.