Harry e Meghan tornano nel Regno Unito: re Carlo "felice", ma c'è chi non esulta

Di recente, inoltre, ad Harry e Meghan era stata negata la scorta proprio a causa della rottura coi Windsor, ora al centro di un risame da parte di un apposito comitato governativo. Riesame che, però, riguarda i soggiorni di Harry e famiglia, non l'ipotesi di un ritorno in pianta stabile nel Regno, che non era stata contemplata. Lo scorso anno il principe Harry aveva perso una causa legale relativa al livello di protezione a cui lui e la sua famiglia avrebbero diritto durante la loro permanenza nel Regno Unito. Le disposizioni sulla sicurezza del duca e della duchessa di Sussex in vista del loro ritorno nel Regno non sono ancora state rese note, anche perché la notizia del trasferimento ha lasciato tutti sorpresi. Un portavoce dell'Home Office ha però insistito sul fatto che il sistema di sicurezza del governo è "rigoroso e proporzionato". E ancora: "È nostra politica consolidata non fornire informazioni dettagliate su questi accordi, poiché farlo potrebbe compromettere la sicurezza delle persone coinvolte".

