Harry e Meghan, il futuro dei figli li divide: Usa o Regno Unito?

La scelta di dove far studiare Archie e Lilibet sarebbe diventata un punto di disaccordo tra il principe Harry e Meghan Markle. Secondo quanto riferito da una fonte citata dalla stampa britannica, i Sussex non avrebbero infatti la stessa idea sul futuro scolastico dei loro due figli: Meghan preferirebbe che continuassero a vivere e studiare negli Stati Uniti, mentre Harry vorrebbe mantenere più forte il legame dei bambini con il Regno Unito e con la propria famiglia paterna. La coppia vive a Montecito, in California, da quando nel 2020 è arrivata la rinuncia al ruolo di membri senior della famiglia reale.