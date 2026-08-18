Harry e Meghan, il futuro dei figli li divide: Usa o Regno Unito?

L'album delle vacanze di Harry, Meghan e figli: gli scatti più belli
© Instagram | Harry e Meghan
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La scelta di dove far studiare Archie e Lilibet sarebbe diventata un punto di disaccordo tra il principe Harry e Meghan Markle. Secondo quanto riferito da una fonte citata dalla stampa britannica, i Sussex non avrebbero infatti la stessa idea sul futuro scolastico dei loro due figli: Meghan preferirebbe che continuassero a vivere e studiare negli Stati Uniti, mentre Harry vorrebbe mantenere più forte il legame dei bambini con il Regno Unito e con la propria famiglia paterna. La coppia vive a Montecito, in California, da quando nel 2020 è arrivata la rinuncia al ruolo di membri senior della famiglia reale.
Secondo una fonte interpellata da CloserOnline, il duca di Sussex non avrebbe escluso l'ipotesi di un'educazione britannica per Archie e Lilibet. Harry sarebbe interessato a garantire ai figli un rapporto significativo con la parte britannica della loro famiglia e avrebbe preso in considerazione anche una scuola mista con frequenza diurna, evitando quindi necessariamente un collegio. La stessa fonte sostiene che Harry avrebbe già valutato questa possibilità, mentre Meghan sarebbe decisamente più orientata a mantenere i figli negli Stati Uniti.
La posizione della duchessa di Sussex sarebbe legata anche al rapporto con i due Paesi. Secondo la fonte, Los Angeles e la California rappresentano per Meghan l'ambiente nel quale si sente maggiormente a proprio agio, mentre non avrebbe mai apprezzato particolarmente il contesto britannico, percepito come troppo rigido.
Per questo, sempre secondo quanto riferito, sarebbe difficile immaginare Meghan disponibile a trasferire nuovamente la famiglia in Gran Bretagna dopo la vita costruita in California.
La fonte citata da CloserOnline sostiene che la questione scolastica potrebbe trasformarsi in un "problema più significativo" se nessuno dei due fosse disposto a modificare la propria posizione. Il futuro scolastico di Archie e Lilibet diventerebbe dunque il punto di intersezione tra due esigenze diverse: da una parte il legame di Harry con il Regno Unito, dall'altra il radicamento di Meghan e dei figli nella realtà californiana.
La posizione della duchessa non sarebbe peraltro nuova. In un'intervista rilasciata nel 2022 a The Cut, Meghan aveva spiegato di non riuscire a immaginare i propri figli a scuola nel Regno Unito. Il motivo principale indicato allora riguardava l'enorme attenzione mediatica che, a suo giudizio, avrebbe accompagnato la loro presenza in una scuola britannica.
Meghan aveva raccontato di considerare particolarmente problematico il rischio di trovare numerosi paparazzi fuori dagli istituti frequentati dai bambini. A suo avviso, preoccuparsi di questo aspetto non significa avere un'ossessione per la privacy, ma esercitare il proprio ruolo di genitore per proteggere i figli dall'esposizione mediatica legata alla famiglia reale.
Archie e Lilibet frequenterebbero attualmente scuole differenti, secondo quanto aveva precedentemente riferito Meghan, circostanza che potrebbe essere spiegata anche dalla loro differenza di età, pari a due anni. La questione più controversa, però, riguarderebbe ora soprattutto il Paese nel quale proseguire il loro percorso scolastico.
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