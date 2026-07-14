Parlando dei figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, ha spiegato quanto il loro modo di vedere il mondo rappresenti una fonte di energia e conforto. "La resilienza dei bambini è straordinaria e il modo in cui guardano alla vita è incredibilmente rigenerante. Se una giornata è stata dura, una cosa che faccio sempre è stringere i miei figli ancora più forte".