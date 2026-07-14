Il principe Harry a Londra partecipa al WellChild Award
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Nel podcast di Joe Marler il duca di Sussex parla dei figli, di Diana, della calvizie, della boxe e del ritorno nel Regno Unito
Il principe Harry da Joe Marler: "Sono un papà a tempo pieno" © You Tube
Autoironia, famiglia, sport e salute mentale. Il principe Harry, 41 anni, si è raccontato senza filtri nel podcast Joe Marler Will See You Now, condotto dall'ex rugbista inglese Joe Marler, 36 anni, e registrato a Londra durante il suo recente e complicatissimo soggiorno nel Regno Unito. La conversazione, costruita come una sorta di seduta terapeutica dai toni ironici, ha toccato molti aspetti della sua vita, dai figli Archie e Lilibet al rapporto con la propria immagine, fino ai traumi personali e al recente riavvicinamento alla famiglia reale.
Tra i momenti più leggeri dell'intervista c'è quello dedicato all'aspetto fisico. Harry ha affrontato con ironia il tema della calvizie, diventato negli anni oggetto di numerosi commenti pubblici.
"Lassù in cima ormai non sta succedendo granché. Mi taglio i capelli, altrimenti cerco di non guardare quello che sta accadendo", ha scherzato. Il duca di Sussex ha poi voluto correggere quella che considera una convinzione errata sul suo aspetto: "I miei capelli non sono rossi, sono castano ramati".
Uno dei passaggi più significativi è arrivato quando l'ex rugbista gli ha chiesto di presentarsi e descrivere la propria occupazione. "Sono un papà a tempo pieno. Un veterano dell'esercito britannico. Un principe d'Inghilterra. Un duca", ha risposto Harry, mettendo la paternità davanti a qualsiasi altro ruolo.
Parlando dei figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, ha spiegato quanto il loro modo di vedere il mondo rappresenti una fonte di energia e conforto. "La resilienza dei bambini è straordinaria e il modo in cui guardano alla vita è incredibilmente rigenerante. Se una giornata è stata dura, una cosa che faccio sempre è stringere i miei figli ancora più forte".
Le parole del duca richiamano il ricordo della madre Diana. Harry ha raccontato di ispirarsi agli abbracci e alle manifestazioni d'affetto che la principessa del Galles riservava a lui e al fratello William, 44 anni, quando erano bambini.
La conversazione si è poi spostata sul tema della salute mentale e della gestione dello stress. Harry ha spiegato che il proprio equilibrio passa attraverso l'attività fisica e la routine quotidiana.
"L'esercizio fisico, lo sport e la capacità di trovare il tempo per andare da qualche parte e fare qualcosa. La ripetizione è fantastica, avere una routine". Tra le attività che pratica con maggiore costanza ha citato la boxe: "Mi piace molto. Serve a sfogare l'aggressività e a sudare. Per me l'importante è sempre sudare".
L'intervista è stata registrata durante il viaggio nel Regno Unito organizzato per promuovere gli Invictus Games di Birmingham 2027. Durante la registrazione è intervenuto anche l'amico JJ Chalmers, veterano dei Royal Marines e medaglia d'oro paralimpica, strappando una risata al principe. Quando Chalmers ha scherzato definendo la situazione una "Terapia di coppia", Harry ha replicato divertito: "Ora l'hai resa ancora più strana".
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