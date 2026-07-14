Intervista al Duca di Sussex

Il principe Harry si racconta: "Sono un papà a tempo pieno. I figli vanno abbracciati stretti"

Nel podcast di Joe Marler il duca di Sussex parla dei figli, di Diana, della calvizie, della boxe e del ritorno nel Regno Unito

14 Lug 2026 - 17:59
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Il principe Harry da Joe Marler: "Sono un papà a tempo pieno" © You Tube

Il principe Harry da Joe Marler: "Sono un papà a tempo pieno" © You Tube

Autoironia, famiglia, sport e salute mentale. Il principe Harry, 41 anni, si è raccontato senza filtri nel podcast Joe Marler Will See You Now, condotto dall'ex rugbista inglese Joe Marler, 36 anni, e registrato a Londra durante il suo recente e complicatissimo soggiorno nel Regno Unito. La conversazione, costruita come una sorta di seduta terapeutica dai toni ironici, ha toccato molti aspetti della sua vita, dai figli Archie e Lilibet al rapporto con la propria immagine, fino ai traumi personali e al recente riavvicinamento alla famiglia reale.

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"I miei capelli non sono rossi"

 Tra i momenti più leggeri dell'intervista c'è quello dedicato all'aspetto fisico. Harry ha affrontato con ironia il tema della calvizie, diventato negli anni oggetto di numerosi commenti pubblici.

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"Lassù in cima ormai non sta succedendo granché. Mi taglio i capelli, altrimenti cerco di non guardare quello che sta accadendo", ha scherzato. Il duca di Sussex ha poi voluto correggere quella che considera una convinzione errata sul suo aspetto: "I miei capelli non sono rossi, sono castano ramati".

"Sono un papà a tempo pieno"

 Uno dei passaggi più significativi è arrivato quando l'ex rugbista gli ha chiesto di presentarsi e descrivere la propria occupazione. "Sono un papà a tempo pieno. Un veterano dell'esercito britannico. Un principe d'Inghilterra. Un duca", ha risposto Harry, mettendo la paternità davanti a qualsiasi altro ruolo.

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Parlando dei figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, ha spiegato quanto il loro modo di vedere il mondo rappresenti una fonte di energia e conforto. "La resilienza dei bambini è straordinaria e il modo in cui guardano alla vita è incredibilmente rigenerante. Se una giornata è stata dura, una cosa che faccio sempre è stringere i miei figli ancora più forte".

L'esempio di Lady Diana e la gestione dei traumi

 Le parole del duca richiamano il ricordo della madre Diana. Harry ha raccontato di ispirarsi agli abbracci e alle manifestazioni d'affetto che la principessa del Galles riservava a lui e al fratello William, 44 anni, quando erano bambini.

La conversazione si è poi spostata sul tema della salute mentale e della gestione dello stress. Harry ha spiegato che il proprio equilibrio passa attraverso l'attività fisica e la routine quotidiana.

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"L'esercizio fisico, lo sport e la capacità di trovare il tempo per andare da qualche parte e fare qualcosa. La ripetizione è fantastica, avere una routine". Tra le attività che pratica con maggiore costanza ha citato la boxe: "Mi piace molto. Serve a sfogare l'aggressività e a sudare. Per me l'importante è sempre sudare".

Il ritorno nel Regno Unito e l'incontro con Re Carlo

 L'intervista è stata registrata durante il viaggio nel Regno Unito organizzato per promuovere gli Invictus Games di Birmingham 2027. Durante la registrazione è intervenuto anche l'amico JJ Chalmers, veterano dei Royal Marines e medaglia d'oro paralimpica, strappando una risata al principe. Quando Chalmers ha scherzato definendo la situazione una "Terapia di coppia", Harry ha replicato divertito: "Ora l'hai resa ancora più strana".

Il principe Harry a Londra partecipa al  WellChild Award

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