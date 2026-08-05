La terza figlia di Eugenie di York e Jack Brooksbank è venuta al mondo a Lisbona, in Portogallo, dove la coppia trascorre una parte dell’anno per gli impegni professionali del marito della principessa presso il CostaTerra Golf and Ocean Club. La bambina è nata alle 18:20 e pesava sei libbre e nove once, poco meno di tre chili. Madre e figlia stanno bene. Il nome della nuova arrivata, invece, non è stato ancora comunicato ufficialmente. La scelta di condividere immediatamente una fotografia della neonata conferma il rapporto diretto che Eugenie ha costruito con il pubblico attraverso i social.