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Royal baby, la principessa Eugenie di York mamma tris: "Siamo già innamorati di lei"

La principessa ha partorito a Lisbona la sua prima figlia femmina, dopo i figli August ed Ernest. Re Carlo e la regina Camilla si sono detti "felici della notizia"

05 Ago 2026 - 10:50
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La terza figlia della principessa Eugenie © Instagram @princesseugenie

La terza figlia della principessa Eugenie © Instagram @princesseugenie

La famiglia reale britannica si allarga ancora. La principessa Eugenie di York e il marito Jack Brooksbank sono diventati genitori per la terza volta: dopo August ed Ernest, la coppia ha accolto la sua prima bambina. La principessa Eugenie ha affidato a Instagram l’annuncio della nascita, pubblicando la prima fotografia della figlia.

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"Jack e io siamo felicissimi di annunciare l’arrivo di Baby Girl Brooksbank. Siamo già perdutamente innamorati della nostra bambina", ha scritto accanto allo scatto. La neonata, protagonista del post, indossa una tutina rosa impreziosita da piccole ali ricamate. Anche la Royal Family ha rilanciato l’annuncio attraverso i propri canali ufficiali. "Le loro Maestà il Re e la Regina e gli altri membri della famiglia reale sono felici di essere stati informati della nascita", si legge nel messaggio diffuso da Buckingham Palace.

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La nascita a Lisbona

 La terza figlia di Eugenie di York e Jack Brooksbank è venuta al mondo a Lisbona, in Portogallo, dove la coppia trascorre una parte dell’anno per gli impegni professionali del marito della principessa presso il CostaTerra Golf and Ocean Club. La bambina è nata alle 18:20 e pesava sei libbre e nove once, poco meno di tre chili. Madre e figlia stanno bene. Il nome della nuova arrivata, invece, non è stato ancora comunicato ufficialmente. La scelta di condividere immediatamente una fotografia della neonata conferma il rapporto diretto che Eugenie ha costruito con il pubblico attraverso i social.

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Una sorellina per August ed Ernest

 Ad accogliere la bambina ci sono i fratelli maggiori August Philip Hawke Brooksbank, nato nel febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, venuto al mondo nel maggio 2023. Per la coppia si tratta della prima figlia femmina. La terza gravidanza era stata annunciata con una fotografia dei due bambini intenti a osservare l’ecografia della nuova sorellina. La famiglia Brooksbank divide la propria vita tra il Portogallo e il Regno Unito. Nonostante gli impegni lontano da Londra, Eugenie continua a partecipare alle principali occasioni familiari dei Windsor e mantiene uno stretto rapporto con la sorella Beatrice.

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La linea di successione al trono

 La neonata entra nella linea di successione alla Corona britannica subito dopo la madre e i fratelli. Come August ed Ernest, però, non avrà automaticamente un titolo reale e porterà il cognome del padre, Brooksbank. La nascita rappresenta un nuovo momento di festa per i Windsor e conferma il legame rimasto saldo tra Eugenie e il nucleo centrale della famiglia reale, nonostante gli scandali che negli ultimi anni hanno coinvolto il padre, Andrew Mountbatten-Windsor.

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Il matrimonio con Jack Brooksbank

 Eugenie e Jack Brooksbank si sono sposati il 12 ottobre 2018 nella cappella di San Giorgio, all’interno del castello di Windsor. La cerimonia era stata celebrata pochi mesi dopo le nozze tra il principe Harry e Meghan Markle, avvenute nello stesso luogo. Dopo la cerimonia, gli sposi avevano attraversato le strade di Windsor in carrozza, prima di raggiungere gli invitati per i ricevimenti organizzati al castello e a Royal Lodge. A otto anni da quel Royal wedding, la coppia apre ora un nuovo capitolo della propria storia. Dopo August ed Ernest, l’arrivo della prima bambina completa la famiglia.

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© Instagram | Harry e Meghan
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