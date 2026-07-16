Samuel Chatto, chi è il royal Gen Z che fa l’artista a tempo pieno

Una passione coltivata da anni - Dopo la laurea in Storia dell'arte all'Università di Edimburgo, Chatto ha scelto di dedicarsi alla ceramica, trasformando una passione nata durante gli studi in una professione vera e propria. Oggi realizza pezzi in gres e sculture nel suo studio, seguendo personalmente ogni fase del processo creativo, dalla lavorazione dell'argilla fino alla cottura. Il suo feed Instagram racconta molto più di qualsiasi biografia ufficiale: tavoli da lavoro pieni di strumenti, vasi appena sfornati, esperimenti con smalti e giornate trascorse in laboratorio. L'estetica è quella del creativo contemporaneo più che del royal britannico: lino, atelier, viaggi, natura e pochissime tracce della vita di corte. Ed è probabilmente questo il motivo per cui piace così tanto ai royal watcher e alla Generazione Z. Un personaggio che sfugge alle categorie classiche del mondo Windsor. Ha semplicemente uno studio, un tornio e parecchia ceramica da cuocere.