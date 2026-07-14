Peter Phillips dice sì a Harriet Sperling: i Windsor presenti alle nozze
© Da video | Peter Phillips e Harriet Sperling
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Il nipote della principessa Margaret ha chiesto la mano della compagna con un anello di porcellana creato da lui. Entrambi artisti, si sono conosciuti all’università e vivono insieme a Londra
Samuel Chatto si sposa: l'annuncio sui social © Samuel Chatto su Instagram
Un nuovo matrimonio si prepara a riunire la famiglia reale britannica. Samuel Chatto, nipote della principessa Margaret e pronipote della regina Elisabetta II, ha annunciato il fidanzamento con Eleanor Ekserdjian. La coppia, entrambi 29 anni, celebrerà le nozze nella primavera del 2027, anche se per il momento non sono stati comunicati né la data esatta né il luogo della cerimonia.
L’ufficializzazione è arrivata attraverso alcune fotografie condivise sui social, tra ritratti in bianco e nero e un’immagine scattata in una cabina fotografica. “Sono davvero felice di annunciare che Ellie e io siamo fidanzati. Non potremmo essere più felici”, ha scritto Samuel. Buckingham Palace ha confermato la notizia, precisando che re Carlo è stato informato e si è detto molto contento per la coppia. A rendere speciale la proposta, però, è stato qualcos'altro: Samuel ha chiesto a Eleanor di sposarlo con un anello di porcellana bianca realizzato da lui.
Il futuro sposo è infatti un artista specializzato nella lavorazione della ceramica. Samuel crea oggetti funzionali e sculture nel suo laboratorio nel West Sussex, lavorando soprattutto con argilla e forni a legna. Ha studiato Storia dell’arte all’Università di Edimburgo e ha poi frequentato la Royal Drawing School, costruendo una carriera lontana dagli incarichi ufficiali di Palazzo.
Anche Eleanor Ekserdjian appartiene al mondo dell’arte. Pittrice e filmmaker, è figlia dello storico dell’arte David Ekserdjian e di Susan Moore, critica del Financial Times. Nei suoi lavori ha esplorato anche le proprie radici armene, trasformando paesaggi, memoria familiare e identità in dipinti e progetti cinematografici. Samuel ed Eleanor si sono conosciuti durante gli studi all’Università di Edimburgo e stanno insieme dal 2021. Oggi vivono a Londra e condividono non soltanto la quotidianità, ma anche una vita professionale costruita tra atelier, mostre e residenze artistiche.
Le voci su un possibile fidanzamento erano iniziate già nel Natale del 2024, quando Eleanor aveva partecipato insieme ai Windsor alla tradizionale funzione religiosa di Sandringham. La sua presenza era stata interpretata come un segnale della solidità del rapporto. A giugno la coppia era poi apparsa alle nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling, l’ultimo matrimonio celebrato all’interno della famiglia reale.
© Da video | Peter Phillips e Harriet Sperling
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