L’ufficializzazione è arrivata attraverso alcune fotografie condivise sui social, tra ritratti in bianco e nero e un’immagine scattata in una cabina fotografica. “Sono davvero felice di annunciare che Ellie e io siamo fidanzati. Non potremmo essere più felici”, ha scritto Samuel. Buckingham Palace ha confermato la notizia, precisando che re Carlo è stato informato e si è detto molto contento per la coppia. A rendere speciale la proposta, però, è stato qualcos'altro: Samuel ha chiesto a Eleanor di sposarlo con un anello di porcellana bianca realizzato da lui.