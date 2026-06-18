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© Afp | Il look giallo luminoso scelto dalla principessa del Galles Kate Middleton per il suo ritorno al Royal Ascot 2026
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Il ritorno di Kate ad Ascot: il look giallo “rewear" simbolo della sua rinascita

L’outfit della principessa del Galles già indossato in altre occasioni ma subito virale per il significato inequivocabile

18 Giu 2026 - 00:23
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Tutti gli occhi per lei. Kate Middleton non presenziava al Royal Ascot dal 2023. A tenere lontana la principessa del Galles dal torneo più glamour del mondo dei cavalli, simbolo del Regno Unito, hanno contributo nelle ultime due edizioni anche le cure per guarire dal cancro. Per il suo ritorno in grande stile, in carrozza scoperta accanto al principe William, ha scelto un look già indossato in altre occasioni ufficiali ma questa volta con un significato inequivocabile

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Il look di Kate Middleton per il ritorno al Royal Ascot

 La prima cosa che ha colpito royal watchers e gli osservatori più attenti è che la principessa del Galles non ha scelto un outfit nuovo. Ha riproposto, infatti, un abito di un giallo luminoso già indossato nel 2022 durante il suo viaggio in Giamaica e poi a Wimbledon nello stesso anno. Lungo a metà polpaccio, fluido, drappeggiato: il taglio valorizza la sua figura senza eccessi, le spalle sono coperte come vuole il dress code di Ascot, le maniche corte. A corredarlo, un cappello della stessa tinta con veletta a falda larga, pochette portata a mano e le immancabili décolleté con tacco altissimo in tinta neutra. Una scelta in linea con il suo stile ma che in questa occasione ha acquisito una forte valenza simbolica. Il giallo, infatti, è anche il colore associato alla rinascita e trasmette felicità, buon umore, ottimismo e vitalità.

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