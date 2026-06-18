Il ritorno di Kate ad Ascot: il look giallo “rewear" simbolo della sua rinascita

La prima cosa che ha colpito royal watchers e gli osservatori più attenti è che la principessa del Galles non ha scelto un outfit nuovo. Ha riproposto, infatti, un abito di un giallo luminoso già indossato nel 2022 durante il suo viaggio in Giamaica e poi a Wimbledon nello stesso anno. Lungo a metà polpaccio, fluido, drappeggiato: il taglio valorizza la sua figura senza eccessi, le spalle sono coperte come vuole il dress code di Ascot, le maniche corte. A corredarlo, un cappello della stessa tinta con veletta a falda larga, pochette portata a mano e le immancabili décolleté con tacco altissimo in tinta neutra. Una scelta in linea con il suo stile ma che in questa occasione ha acquisito una forte valenza simbolica. Il giallo, infatti, è anche il colore associato alla rinascita e trasmette felicità, buon umore, ottimismo e vitalità.