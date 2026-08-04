Nel 2018 il matrimonio con il Principe Harry l'ha resa Duchessa del Sussex, introducendo un elemento di forte modernità e multiculturalità nella monarchia britannica. Sottoposta a una fortissima pressione da parte dei media, nel 2020 la coppia ha deciso di rinunciare ai ruoli reali ufficiali. Trasferitasi a Montecito, in California, Meghan ha ridefinito la propria identità come produttrice e imprenditrice attraverso la Archewell Foundation. Oggi cura podcast di successo e lancia brand di lifestyle, confermandosi un'icona di stile.