Meghan Markle, la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must" © Afp
Buon compleanno Meghan Markle: il tempo passa, la felicità resta. La duchessa di Sussex che spegne il 4 agosto 45 candeline lo aveva già fatto capire qualche mese fa, a gennaio per la precisione, quando in un post laconico ma molto significativo su Instagram, scriveva: "2026 feels just like 2016". Ad accompagnare le parole, un raro video privato in bianco e nero che la ritraeva mentre ballava a piedi scalzi sul prato insieme a Harry - dietro l'obiettivo la figlia Lilibet. Il video era accostato a uno storico scatto del loro primo viaggio in Botswana nel luglio del 2016.
A confermare questo clima di armonia familiare in questi giorni un nuovo post, una serie di scatti di famiglia durante le vacanze estive. Immagini che restituiscono l'istantanea di una famiglia serena, complice. E tutto questo nonostante le tempeste mediatiche, il rapporto controverso con la famiglia reale, i radicali cambi di vita: la felicità di quel lontano 2016 sembra essere rimasta intatta.
Buon compleanno Meghan Markle
Nel giorno del suo compleanno i riflettori si riaccendono su Meghan Markle, non solo per la sua vita privata ma anche per il percorso che negli anni l'ha portata a essere una icona di stile seguita da milioni di followers.
Dagli studi alla notorietà
Nata a Los Angeles nel 1981, si laurea in teatro e relazioni internazionali alla Northwestern University prima di conquistare la notorietà globale nel cast del legal drama "Suits". Un successo televisivo che ha sempre camminato di pari passo con un forte impegno civico, dalle storiche campagne giovanili contro le pubblicità sessiste fino al ruolo di ambasciatrice per UN Women e ai progetti umanitari globali.
Il matrimonio con Harry
Nel 2018 il matrimonio con il Principe Harry l'ha resa Duchessa del Sussex, introducendo un elemento di forte modernità e multiculturalità nella monarchia britannica. Sottoposta a una fortissima pressione da parte dei media, nel 2020 la coppia ha deciso di rinunciare ai ruoli reali ufficiali. Trasferitasi a Montecito, in California, Meghan ha ridefinito la propria identità come produttrice e imprenditrice attraverso la Archewell Foundation. Oggi cura podcast di successo e lancia brand di lifestyle, confermandosi un'icona di stile.
Gli anni che passano sembrano non darle preoccupazione. Ma già lo aveva detto in tempi non sospetti, quando nel 2013 dichiarava in un'intervista: “Penso che gran parte di ciò che impariamo quando invecchiamo sia sentirci a nostro agio nella nostra pelle e imparare ciò che è bello, senza essere così incentrati sulle tendenze”. Una promessa di autenticità che oggi, nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, può dirsi pienamente mantenuta.