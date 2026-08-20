Per il primo ministro britannico Andy Burnham, le misure di sicurezza per il ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan sono una "questione privata", come riporta la Bbc. "È una questione che riguarda Harry e Meghan e auguriamo loro ogni bene nella decisione che stanno prendendo", ha aggiunto. Burnham, interpellato a Bradford, è tornato a parlare di sicurezza, fonte di tensione da quando era stata negata la scorta al secondogenito di re Carlo a seguito della rottura coi Windsor ed è ora al centro di un risame da parte di un apposito comitato governativo. Riesame che, però, riguarda i soggiorni di Harry e famiglia, non l'ipotesi di un ritorno in pianta stabile nel Regno, che non era stata contemplata. Il primo ministro ha "augurato il meglio" alla coppia in vista del loro trasferimento dagli Usa.