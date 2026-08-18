La scelta richiama inoltre le due realtà alle quali la famiglia Brooksbank è maggiormente legata: la storia inglese e quella portoghese, Paesi che Eugenie e Jack considerano entrambi casa. Secondo quanto riferito da PA Media, Adelaide potrebbe essere un riferimento alla regina Adelaide, moglie di Guglielmo IV e sovrana britannica vissuta tra il 1792 e il 1849, ma anche a Santa Maria Adelaide del Portogallo. L'origine del secondo nome, Annina, è invece meno chiara: potrebbe trattarsi di un omaggio legato personalmente a Eugenie, a Jack o alle rispettive famiglie, ma il significato preciso non è stato reso pubblico.