Fotogallery - La principessa Eugenia di York presenta il suo secondogenito
© Tgcom24
© Tgcom24
La bambina è stata presentata dalla coppia attraverso alcune nuove fotografie pubblicate sui social, tra cui una particolarmente tenera con i fratelli
Eugenia di York e le mani di sua figlia © Getty - Instagram
La principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank hanno finalmente rivelato il nome della loro terza figlia, nata all'inizio di agosto a Lisbona. La bambina si chiama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank ed è stata presentata dalla coppia attraverso alcune nuove fotografie pubblicate sui social, tra cui una particolarmente tenera che mostra i fratelli maggiori insieme alla neonata.
Eugenie ha spiegato che il nome scelto rende omaggio a tre persone care e ammirate dalla famiglia, appartenenti sia al passato sia al presente. Tra queste c'è anche la bisnonna della bambina, la regina Elisabetta II, che la principessa ha ricordato come una persona ancora profondamente presente nei loro cuori.
La scelta richiama inoltre le due realtà alle quali la famiglia Brooksbank è maggiormente legata: la storia inglese e quella portoghese, Paesi che Eugenie e Jack considerano entrambi casa. Secondo quanto riferito da PA Media, Adelaide potrebbe essere un riferimento alla regina Adelaide, moglie di Guglielmo IV e sovrana britannica vissuta tra il 1792 e il 1849, ma anche a Santa Maria Adelaide del Portogallo. L'origine del secondo nome, Annina, è invece meno chiara: potrebbe trattarsi di un omaggio legato personalmente a Eugenie, a Jack o alle rispettive famiglie, ma il significato preciso non è stato reso pubblico.
Adelaide è venuta al mondo il 3 agosto in un ospedale di Lisbona, con un peso di circa 6 libbre e 9 once, pari a poco meno di 3 chilogrammi. La notizia della nascita era stata accolta con favore da Buckingham Palace: in quell'occasione era stato comunicato che il re e la regina, insieme agli altri membri della famiglia reale, avevano ricevuto con gioia la notizia.
A distanza di due settimane dalla nascita, Eugenie ha raccontato il periodo trascorso insieme alla figlia descrivendolo come un momento particolarmente sereno e pieno di affetto. Le immagini diffuse mostrano anche August ed Ernest, i due figli più grandi della coppia, già alle prese con il nuovo ruolo di fratelli maggiori.
Adelaide è infatti la terza figlia di Eugenie e Jack Brooksbank. Prima di lei erano arrivati August Philip Hawke Brooksbank, nato nel febbraio 2021, ed Ernest George Ronnie Brooksbank, nato nel maggio 2023. La principessa ha sottolineato con entusiasmo che entrambi stanno vivendo con grande partecipazione l'arrivo della sorellina, definendoli già dei fratelli maggiori particolarmente affettuosi. La famiglia aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio, pubblicando una fotografia nella quale i due bambini mostravano un'immagine dell'ecografia accompagnata dalla scritta che annunciava l'arrivo di un nuovo Baby Brooksbank nel 2026.
La nascita di Adelaide modifica anche la posizione della famiglia nella linea di successione al trono britannico. La bambina, che non possiede il titolo di Royal Highness, risulta al momento 15ª in linea di successione, davanti al prozio Edoardo, duca di Edimburgo, secondo quanto riportato nelle informazioni diffuse sulla sua nascita.
Eugenie occupa invece una posizione precedente nella linea dinastica. È figlia del principe Andrea, fratello minore di re Carlo III, e di Sarah Ferguson. La nascita di Adelaide porta inoltre a cinque il numero dei nipoti di Andrea e Ferguson.
La scelta di Lisbona per la nascita della bambina è legata anche alla vita che Eugenie e Jack conducono ormai tra il Portogallo e Ivy Cottage, la loro abitazione situata all'interno dei terreni di Kensington Palace.
La coppia si era sposata nell'ottobre 2018 nella St George's Chapel del castello di Windsor, pochi mesi dopo le nozze del cugino di Eugenia, Harry, duca di Sussex, con Meghan Markle. Oggi la famiglia Brooksbank continua quindi a mantenere un legame con il Regno Unito, pur avendo costruito una parte importante della propria vita in Portogallo.
Con Adelaide, Eugenie e Jack hanno così completato una famiglia di cinque persone. Il nome scelto per la bambina sintetizza proprio i legami che la coppia considera più importanti, unendo il ricordo della famiglia reale britannica alla storia portoghese e alla vita che i Brooksbank hanno scelto di dividere tra i due Paesi.
© Tgcom24
© Tgcom24