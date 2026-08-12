Il suo nome completo è James Alexander Philip Theo. Nato nel 2007, è il figlio minore del principe Edoardo e di Sophie, duchessa di Edimburgo, e fratello di Lady Louise. Per anni ha avuto il titolo di Viscount Severn, ma la sua posizione all'interno della famiglia reale è sempre stata caratterizzata da una certa discrezione. Diversamente da altri membri più vicini alla linea di successione, James è cresciuto lontano dal centro della scena pubblica. Dietro questa decisione c'è anche una precisa filosofia familiare. Fin dall'infanzia, James e Louise sono stati cresciuti dai genitori con l'idea che i titoli nobiliari non dovessero necessariamente determinare il loro futuro professionale.