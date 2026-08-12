James di Edimburgo, estate da lavoratore: il nipote di Re Carlo sul trattore a Sandringham
A 18 anni il giovane sceglie un'estate lontana dal glamour della famiglia reale: una scelta che riflette l'educazione voluta per lui dai genitori
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Un trattore al posto delle atmosfere glamour delle vacanze reali. James di Edimburgo, nipote di Re Carlo III e secondogenito del principe Edoardo, duca di Edimburgo, e di Sophie. A 18 anni, dopo aver concluso il college e in attesa di decidere quale strada intraprendere, il giovane membro della famiglia reale ha scelto di fare un'esperienza molto concreta: lavorare nella tenuta di famiglia.
Dal college ai campi di Sandringham
La sua estate lavorativa si svolge a Sandringham, nel Norfolk, una delle residenze più celebri della monarchia britannica e luogo tradizionale delle riunioni natalizie della famiglia reale. James è impegnato nelle attività legate al giardino della proprietà. Un ambiente che negli ultimi anni è stato oggetto di importanti interventi e che, dopo l’incoronazione, anche Re Carlo ha voluto arricchire con nuove piante e fiori, oltre a un labirinto.
Chi è James, figlio del principe Edoardo
Il suo nome completo è James Alexander Philip Theo. Nato nel 2007, è il figlio minore del principe Edoardo e di Sophie, duchessa di Edimburgo, e fratello di Lady Louise. Per anni ha avuto il titolo di Viscount Severn, ma la sua posizione all'interno della famiglia reale è sempre stata caratterizzata da una certa discrezione. Diversamente da altri membri più vicini alla linea di successione, James è cresciuto lontano dal centro della scena pubblica. Dietro questa decisione c'è anche una precisa filosofia familiare. Fin dall'infanzia, James e Louise sono stati cresciuti dai genitori con l'idea che i titoli nobiliari non dovessero necessariamente determinare il loro futuro professionale.
Sophie aveva spiegato in passato che l'obiettivo era educare i figli alla consapevolezza di dover guadagnarsi da vivere. "Abbiamo deciso di non utilizzare l'appellativo di HRH. I titoli ce l'hanno ma starà a loro decidere se usarli o meno quando avranno 18 anni". Una scelta che, almeno finora, James e Louise hanno rispettato, mantenendo un profilo pubblico particolarmente riservato.