Media: "Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine del mese"

Harry e Meghan, insieme ai figli, dovrebbero tornare a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese. Lo riportano i media britannici. La coppia si era trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia Lilibet. La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre.