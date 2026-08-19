Negli Usa dal 2020

Media: "Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine del mese"

Vivranno con i figli in una residenza non reale fuori Londra

19 Ago 2026 - 23:48
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

Harry e Meghan, insieme ai figli, dovrebbero tornare a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese. Lo riportano i media britannici. La coppia si era trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia Lilibet. La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre.

Google Preferred Site

Secondo quanto appreso da Sky News, re Carlo è stato informato dei piani di Harry e Meghan domenica e accoglie con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un contesto privato e personale. A quanto pare, non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda lo status del Duca e della Duchessa come membri non attivi della Famiglia Reale.

Leggi anche
La regina Camilla al King George Day

Il ruolo "nascosto" di Camilla nell'incontro tra Harry e Carlo

Meghan Markle, la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must"

Buon compleanno Meghan Markle: dalla serie tv passando per Buckingham Palace, il ritratto di una icona di stile

Ti potrebbe interessare

videovideo
regno unito
harry windsor
meghan markle

Sullo stesso tema