Harry e Meghan rispondono alla lettera di Re Carlo: "Sorpresi di non essere stati informati"
I duchi di Sussex si preparano per un nuovo inizio in patria, ma secondo le condizioni volute dal sovrano come "non working royals"
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Dopo l'annuncio, la replica. La stampa popolare britannica dedica molto spazio alla lettera diffusa ieri 7 settembre dallo staff di Re Carlo, in cui si precisa che Harry e la sua consorte Meghan sono tornati con i figli dagli Usa nel Regno in veste di "privati cittadini" e continueranno a svolgere le loro attività "commerciali e caritative" in questa veste. I duchi di Sussex, secondo il Daily Mail, si sarebbero detti stupiti dalla lettera diffusa dalla corte. Il Sun ha, invece, titolato in prima pagina, "Megxit vuol dire Megxit", come a dire che il ritorno di Harry e Meghan nel Paese non cambia gli accordi presi nel 2020, con la fine del ruolo di reali attivi per la monarchia, al tempo del traumatico strappo dai Windsor.
La risposta dei duchi di Sussex
Stando alle parole di un portavoce della coppia ducale, i due sarebbero rimasti "sorpresi di non essere stati informati" della circolazione del messaggio. Tuttavia, fonti di corte citate da Bbc e Daily Mail ribaltano la versione dei fatti, affermando che Harry e Meghan fossero stati preventivamente avvisati. Firmato dal Lord Chamberlain, il funzionario di grado più elevato della Royal Household, per conto di re Carlo, il testo è stato recapitato ai dipartimenti governativi, agli uffici del principe Harry, ai Lord Lieutenant e alle autorità militari. Pur non trattandosi di un proclama o di una dichiarazione politica, l'atto assume una rilevanza politica notevolmente pesante in virtù della sua natura di rigoroso chiarimento protocollare.
Il nuovo capitolo
Nel frattempo, Harry e Meghan pensano ai figli Archie e Lilibet, che inizieranno a breve la scuola nella regione dei Cotswolds, il più possibile lontano dai riflettori e dal clamore mediatico che coinvolge i Sussex. Ancora in sospeso la questione sicurezza: Harry attende la replica del governo britannico a cui ha chiesto di rivalutare la decisione di revocare a lui e alla famiglia una protezione finanziata dallo Stato.