Dopo l'annuncio, la replica. La stampa popolare britannica dedica molto spazio alla lettera diffusa ieri 7 settembre dallo staff di Re Carlo, in cui si precisa che Harry e la sua consorte Meghan sono tornati con i figli dagli Usa nel Regno in veste di "privati cittadini" e continueranno a svolgere le loro attività "commerciali e caritative" in questa veste. I duchi di Sussex, secondo il Daily Mail, si sarebbero detti stupiti dalla lettera diffusa dalla corte. Il Sun ha, invece, titolato in prima pagina, "Megxit vuol dire Megxit", come a dire che il ritorno di Harry e Meghan nel Paese non cambia gli accordi presi nel 2020, con la fine del ruolo di reali attivi per la monarchia, al tempo del traumatico strappo dai Windsor.