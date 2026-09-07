Gran Bretagna, re Carlo si distanzia ancora da Harry e Meghan: "Non rappresentano la Royal Family"

Il principe Harry e la sua famiglia sono tornati in Gran Bretagna alla fine del mese scorso, sei anni dopo aver abbandonato gli impegni reali ed essersi trasferiti negli Stati Uniti. La coppia era partita per gli Stati Uniti nel 2020 per intraprendere carriere indipendenti. Nei successivi mesi, Harry ha accusato la famiglia reale di negligenza pubblicando un libro autobiografico. E, di recente, si è lamentato con il governo e con i suoi stessi parenti di non avergli garantito una sicurezza sufficiente per poter tornare a casa.