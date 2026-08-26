L'annunciato ritorno del principe Harry e famiglia nel Regno Unito è avvenuto: Il duca di Sussex con la moglie Meghan insieme ai figli Archie e Lilibet sono atterrati mercoledì a Birmingham con un volo privato dalla California, secondo quanto appreso dalla Bbc. "Non commentiamo questo genere di notizie", ha detto un portavoce della coppia. La scorsa settimana era emerso che i duchi di Sussex sarebbero rientrati a fine agosto nel Regno a sei anni dal traumatico strappo dalla famiglia reale britannica e dal trasferimento negli Usa.