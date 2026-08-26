L'album delle vacanze di Harry, Meghan e figli: gli scatti più belli
© Instagram | Harry e Meghan
© Instagram | Harry e Meghan
Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle © Afp
L'annunciato ritorno del principe Harry e famiglia nel Regno Unito è avvenuto: Il duca di Sussex con la moglie Meghan insieme ai figli Archie e Lilibet sono atterrati mercoledì a Birmingham con un volo privato dalla California, secondo quanto appreso dalla Bbc. "Non commentiamo questo genere di notizie", ha detto un portavoce della coppia. La scorsa settimana era emerso che i duchi di Sussex sarebbero rientrati a fine agosto nel Regno a sei anni dal traumatico strappo dalla famiglia reale britannica e dal trasferimento negli Usa.
Il Duca e della Duchessa del Sussex non riprenderanno i loro impegni ufficiali, ma vivranno in Gran Bretagna come membri della famiglia reale non in servizio. Si ritiene che la famiglia si stabilirà in una proprietà privata fuori Londra, una casa di campagna nei Cotswolds, pittoresco distretto immerso nel cuore del Gloucestershire. Archie e Lilibet sono stati iscritti a scuola e il nuovo trimestre inizierà la prossima settimana.
Re Carlo è stato informato del trasferimento all’inizio di agosto. La famiglia ha fatto visita al re nella sua residenza di Highgrove nel luglio di quest’anno, ma sembra che il trasferimento non sia stato discusso in quell'occasione. Resta il nodo della scorta dei Sussex, che secondo diverse fonti dovrebbe essere pagata dallo Stato. Dopo lo strappo con i Windsor e la rinuncia di Harry al ruolo di membro attivo della dinastia, che aveva causato la revoca del diritto automatico alla protezione, la revisione della sicurezza sarebbe basata su un assetto del tutto nuovo, secondo cui il secondogenito del sovrano dovrebbe risiedere con la famiglia in Gran Bretagna. Al momento comunque non è stato fatto alcun annuncio ufficiale dalle autorità governative.
© Instagram | Harry e Meghan
© Instagram | Harry e Meghan