Meghan Markle, il numero di cellulare finisce nelle chat dei genitori della scuola dei figli

Un gruppo WhatsApp per i genitori della scuola si sarebbe trasformato in un nuovo problema di sicurezza per Harry e Meghan. Il numero di cellulare della Duchessa di Sussex sarebbe infatti circolato tra altri genitori dell'istituto appena iniziato dai figli Archie e Lilibet. Online sarebbero comparsi anche alcuni screenshot della chat, chiamata "Year 3" (anno 3), alla quale Meghan si era unita. In una delle immagini la Duchessa apparirebbe mentre si presenta agli altri genitori scrivendo: "Ciao mamme! Grazie per il caloroso benvenuto. Sono davvero felice di far parte di questa comunità xx". I Sussex non hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.
Cambio di scuola
La diffusione del numero arriva a breve distanza dalla decisione di Harry e Meghan di ritirare Archie e Lilibet dall'istituto appena scelto. Alla base della decisione ci sarebbero però altri problemi di sicurezza, legati soprattutto al tragitto necessario per raggiungere la scuola. Il percorso, di circa 35 minuti, poteva richiedere fino a un'ora nel traffico. Durante uno degli spostamenti, il convoglio sul quale viaggiavano i bambini si sarebbe inoltre separato dal resto della scorta, lasciandoli più esposti.
La sicurezza
Sul futuro della protezione di Harry e Meghan resta intanto aperto un altro fronte. Il sistema di sicurezza del principe nel Regno Unito è ancora una volta sotto esame e il Ravec, il comitato dell'Home Office competente per la protezione delle personalità di alto profilo, avrebbe previsto una nuova valutazione completa dei rischi per entrambi i Duchi. Harry infatti sta lottando da tempo per riottenere la protezione della polizia pubblica sul suolo britannico.