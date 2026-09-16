Meghan Markle, il numero di cellulare finisce nelle chat dei genitori della scuola dei figli

Un gruppo WhatsApp per i genitori della scuola si sarebbe trasformato in un nuovo problema di sicurezza per Harry e Meghan. Il numero di cellulare della Duchessa di Sussex sarebbe infatti circolato tra altri genitori dell'istituto appena iniziato dai figli Archie e Lilibet. Online sarebbero comparsi anche alcuni screenshot della chat, chiamata "Year 3" (anno 3), alla quale Meghan si era unita. In una delle immagini la Duchessa apparirebbe mentre si presenta agli altri genitori scrivendo: "Ciao mamme! Grazie per il caloroso benvenuto. Sono davvero felice di far parte di questa comunità xx". I Sussex non hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.