Regina Elisabetta II, la confidente Angela Kelly vuole raccontare la vita a Palazzo in un documentario
La donna, che ha lavorato 28 anni accanto alla sovrana, ha già scritto due libri e ha ottenuto il permesso dei segretari della regina per pubblicarne un altro
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Angela Kelly, confidente e stilista storica della regina Elisabetta II, avrebbe accettato di partecipare a un documentario sulla sua vita e sugli anni trascorsi all'interno della Royal Family. Lo riporta il Mail on Sunday. Il progetto, che arriva dopo il documentario con protagonisti Harry e Meghan, potrebbe contenere episodi e dettagli inediti sul lungo rapporto con Elisabetta. Kelly è stata una delle donne più influenti e vicine alla sovrana, una delle pochissime che ha avuto accesso alla sua quotidianità e presente anche a Balmoral ad assisterla nelle ultime ore della sua vita. Angela ha anche già pubblicato due libri: "Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe" e "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" , e ha ottenuto il permesso di pubblicarne un terzo dai segretari privati della regina.
Il rapporto con Elisabetta
Angela Kelly era diventata molto più di una collaboratrice. Ha iniziato a lavorare per la Regina nel 1994, per poi diventare sua assistente personale e guardarobiera capo nel 2002. La defunta sovrana le ha, inoltre, insignito il titolo di Commendatore dell'Ordine Vittoriano nella sua lista di onorificenze di fine vita. Kelly ha raccontato vari aneddoti privati della sovrana, tra cui la loro routine mattutina, durante la quale ballavano insieme sulle note di "Dancing Queen" degli ABBA. Secondo alcune ricostruzioni della stampa britannica, la vicinanza fra Kelly e la regina Elisabetta avrebbe fatto storcere il naso ad alcuni membri della famiglia reale. Dopo la morte della sovrana, Kelly lasciò l'incarico e l'alloggio a Windsor.
Lo scontro con Harry e Meghan
Angela Kelly è consciuta a Palazzo anche per il suo carattere forte, tanto che si è aggiudicata il soprannome di "AK47". Non sono mancati degli attriti con Meghan e Harry: il duca di Sussex ha accusato Kelly, nel suo libro "Spare", di aver ostacolato le prove della tiara a fascia di diamanti della regina Mary che Meghan avrebbe indossato durante le nozze del 2018, continuando a rimandare la consegna del gioiello. Una versione dei fatti in netto contrasto con quella arrivata da Palazzo, secondo cui Kelly avrebbe semplicemente seguito le rigide procedure di sicurezza volute dalla regina.