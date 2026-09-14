Angela Kelly, confidente e stilista storica della regina Elisabetta II, avrebbe accettato di partecipare a un documentario sulla sua vita e sugli anni trascorsi all'interno della Royal Family. Lo riporta il Mail on Sunday. Il progetto, che arriva dopo il documentario con protagonisti Harry e Meghan, potrebbe contenere episodi e dettagli inediti sul lungo rapporto con Elisabetta. Kelly è stata una delle donne più influenti e vicine alla sovrana, una delle pochissime che ha avuto accesso alla sua quotidianità e presente anche a Balmoral ad assisterla nelle ultime ore della sua vita. Angela ha anche già pubblicato due libri: "Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe" e "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" , e ha ottenuto il permesso di pubblicarne un terzo dai segretari privati ​​della regina.