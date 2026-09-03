L'album delle vacanze di Harry, Meghan e figli: gli scatti più belli
© Instagram | Harry e Meghan
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Donald Trump, Meghan Markle e Harry © Afp - IPA
Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende anche le critiche di Donald Trump nei confronti dei duchi di Sussex. Il presidente americano ha commentato la decisione della coppia con parole tutt'altro che concilianti, dicendosi soddisfatto della loro partenza dagli Stati Uniti e sostenendo che, se fosse stato al posto di re Carlo, non avrebbe accettato nuovamente il loro rientro nella famiglia reale.
Le dichiarazioni sono arrivate dallo Studio Ovale, dove Trump ha risposto a una domanda sulla scelta di Harry e Meghan di lasciare gli Stati Uniti dopo sei anni per tornare a vivere nel Regno Unito. "Sono contento. Non ero un loro fan", ha detto il presidente, ribadendo la sua opinione negativa sulla coppia.
Trump ha poi accusato in particolare Meghan di avere avuto un atteggiamento "molto irrispettoso" nei confronti della famiglia reale. "Penso che siano stati molto irrispettosi nei confronti della famiglia reale. Non mi è piaciuto", ha spiegato, prima di aggiungere che personalmente non avrebbe scelto di riaccoglierli.
Nel motivare il proprio giudizio, Trump ha ricordato i rapporti che sostiene di aver avuto con la monarchia britannica. Il presidente americano ha parlato della sua relazione con la defunta regina Elisabetta II, descrivendola come "davvero, davvero ottima" e sottolineando di averla conosciuta molto bene.
Anche con l'attuale sovrano, ha aggiunto Trump, i rapporti sarebbero positivi. "Ho anche un ottimo rapporto con Re Carlo", ha dichiarato, precisando di conoscere il monarca da molto tempo, fin da quando era ancora principe del Galles.
Harry e Meghan sono rientrati la scorsa settimana in Gran Bretagna dalla California insieme ai figli Archie e Lilibet. Dopo aver trascorso circa sei anni negli Stati Uniti, i duchi di Sussex dovrebbero ora stabilirsi nel Regno Unito per un periodo prolungato, mentre i bambini sarebbero destinati a frequentare scuole britanniche.
La coppia non ricopre più incarichi ufficiali come membri attivi della famiglia reale dal 2020, quando decise di rinunciare ai propri ruoli e trasferirsi negli Stati Uniti.
Secondo i tabloid britannici, l'ipotesi di un ritorno nel Regno Unito sarebbe stata discussa dai Sussex già da almeno un anno, quando vivevano ancora a Montecito. Re Carlo, stando alle stesse ricostruzioni, sarebbe stato informato della decisione soltanto pochi giorni prima che la notizia diventasse pubblica.
Il ritorno viene inoltre interpretato da alcune indiscrezioni come una scelta legata soprattutto alla volontà di Harry di riavvicinarsi alla sua precedente vita britannica. Meghan, che in passato ha raccontato delle difficoltà incontrate durante gli anni trascorsi all'interno della famiglia reale e dei problemi legati alla sua salute mentale, avrebbe invece avuto una posizione differente. Da qui sono nate anche nuove speculazioni sulla solidità del matrimonio.
Le voci su una possibile crisi tra Harry e Meghan non sono nuove e negli anni si sono ripetute più volte. Le indiscrezioni, tuttavia, non equivalgono a una conferma di problemi nella coppia e la duchessa del Sussex potrebbe eventualmente rispondere anche questa volta attraverso i propri canali social, come già accaduto in passato.
Il trasferimento in Gran Bretagna potrebbe inoltre riportare Meghan a confrontarsi con le regole e i vincoli legati alla vicinanza alla famiglia reale. Al tempo stesso, le sue attività commerciali, compresa la vendita online delle marmellate, potrebbero attirare nuovamente l'attenzione sulla relazione tra gli impegni personali della duchessa e il ruolo della monarchia.
Il ritorno dei Sussex è intanto seguito con attenzione anche dalla stampa britannica. Secondo Richard Fitzwilliams, commentatore delle vicende della famiglia reale, la nuova presenza di Harry e Meghan nel Regno Unito potrebbe trasformarsi in un "incubo" per Buckingham Palace.
Il timore, spiega l'esperto, è che le iniziative e le scelte della coppia finiscano per oscurare gli impegni ufficiali della Corona e attirare l'attenzione su ciò che Buckingham Palace deciderà di chiedere, oppure di non chiedere, ai Sussex.
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