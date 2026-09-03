La zona in cui Harry e Meghan stanno cercando la nuova casa è nelle Cotswolds: un'esclusiva zona rurale dove si trova la residenza di Carlo e della regina Camilla. I Sussex si sono rivolti al britannico miliardario Ian Wace per ottenere una consulenza finanziaria in vista del loro trasferimento, Wace è socio fondatore, amministratore delegato e responsabile della gestione del rischio di Marshall Wace LLP, una delle più grandi società di hedge fund al mondo. Un aiuto che per alcuni è necessario, dato che stanno facendo spese folli con una casa da mantenere in California dal costo di mezzo milione all'anno e i fondi tagliati dal re Carlo III.