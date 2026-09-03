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Harry e Meghan e la scuola da 35mila dollari nel Regno Unito

Il nome dell'istituto rimane segreto, ma all'interno ci sarà anche un fiume per fare kayak e gite in barca 

03 Set 2026 - 08:02
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Il rientro di Harry e Meghan nel Regno Unito si preannuncia in grande stile, i coniugi, infatti, sembrano non badare a spese. A partire dal viaggio intercontinentale con il jet privato che sarebbe costato 120mila dollari e la ricerca di una casa con nove camere e un set cinema al proprio interno. La retta scolastica per i figli della ex coppia reale non poteva essere da meno: i due genitori avrebbero scelto un prestigioso istituto preparatorio da 35mila dollari all'anno.  Dove il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet, di cinque, potrebbero usufruire di servizi all'avanguardia. 

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Cosa offre la scuola

  La struttura ha ampi campi sportivi e da gioco, una piscina coperta e un centro fitness. Le attività proposte sono diverse: laboratori scientifici, teatro, corso di cucina e studi d'arte. Inoltre, si può accedere anche a un fiume per gite in barca e kayak. Anche i palati dei giovani studenti saranno accontentati con un servizio extra lusso che offre piatti sfiziosi ed elaborati come falafel e spalla d'agnello a cottura lenta. Secondo i rumors, riportati da Page Six, i due piccoli royal dovrebbero cominciare le lezioni la prima settimana di settembre. Harry e Meghan rientrano nel Regno Unito per un periodo prolungato, dopo sei anni passati in California. 

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L'aiuto del miliardario Ian Wace

  La zona in cui Harry e Meghan stanno cercando la nuova casa è nelle Cotswolds: un'esclusiva zona rurale dove si trova la residenza di Carlo e della regina Camilla. I Sussex si sono rivolti al britannico miliardario Ian Wace per ottenere una consulenza finanziaria in vista del loro trasferimento, Wace è socio fondatore, amministratore delegato e responsabile della gestione del rischio di Marshall Wace LLP, una delle più grandi società di hedge fund al mondo. Un aiuto che per alcuni è necessario, dato che stanno facendo spese folli con una casa da mantenere in California dal costo di mezzo milione all'anno e i fondi tagliati dal re Carlo III. 

L'album delle vacanze di Harry, Meghan e figli: gli scatti più belli

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© Instagram | Harry e Meghan
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