Un rifugio pieno di ricordi Douglas Lake Farm, la tenuta isolata di cinque camere da letto nei pressi di Fittleworth, sulle South Downs, non è forse a livello economico il pezzo forte dell'eredità, rivelata a quasi due anni dalla scomparsa dell'attrice due volte premio Oscar. Tuttavia rappresenta quasi di certo un pezzo di cuore per Christopher e Toby Stephens, i due figli che Smith aveva avuto dal primo marito, il collega Robert Stephens. Chris e Toby, che hanno seguito le orme dei genitori, arrivando a recitare persino in un capitolo di James Bond e in una serie sul Doctor Who, sono infatti cresciuti in questo paradiso nel mezzo della campagna inglese. Un autentico buen retiro per Miss Smith, che in quella magione comprendente due fienili, una scuderia e persino un vigneto ha vissuto per quarant'anni. Un periodo assai lungo, intervallato tuttavia dai periodi che l'attrice passava sul set.