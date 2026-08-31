Frutto di una carriera decisamente "ricca"

Svelata la gigantesca eredità lasciata da Maggie Smith ai figli

A quasi due anni dalla morte dell'attrice due volte Premio Oscar vengono resi pubblici i documenti di successione, che svelano come agli eredi sia toccato un patrimonio pari a 18 milioni di euro

31 Ago 2026 - 14:54
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

Quando Maggie Smith lasciò questo mondo all'età di 89 anni persino i reali si scomodarono per celebrarla. Re Carlo e la Regina Camilla la definirono testualmente "un tesoro nazionale", senza immaginare forse quanto un tesoro l'interprete della professoressa McGrannitt di Harry Potter lo avesse davvero. Un patrimonio che è stato ereditato poi dai due figli avuti dal primo matrimonio e che, a due anni dalla sua scomparsa, scopriamo ammontare a 18.637.549,61 euro. Una cifra già astronomica, cui va tuttavia aggiunto anche il valore di una tenuta nel West Sussex e altri beni.

Leggi anche

E' morta Maggie Smith, attrice di "Harry Potter" e "Downton Abbey"

Un rifugio pieno di ricordi

Un rifugio pieno di ricordi  Douglas Lake Farm, la tenuta isolata di cinque camere da letto nei pressi di Fittleworth, sulle South Downs, non è forse a livello economico il pezzo forte dell'eredità, rivelata a quasi due anni dalla scomparsa dell'attrice due volte premio Oscar. Tuttavia rappresenta quasi di certo un pezzo di cuore per Christopher e Toby Stephens, i due figli che Smith aveva avuto dal primo marito, il collega Robert Stephens. Chris e Toby, che hanno seguito le orme dei genitori, arrivando a recitare persino in un capitolo di James Bond e in una serie sul Doctor Who, sono infatti cresciuti in questo paradiso nel mezzo della campagna inglese. Un autentico buen retiro per Miss Smith, che in quella magione comprendente due fienili, una scuderia e persino un vigneto ha vissuto per quarant'anni. Un periodo assai lungo, intervallato tuttavia dai periodi che l'attrice passava sul set.

Leggi anche

Al cinema "Downton Abbey: Il Gran Finale", è tempo degli addii

Per sempre professoressa

 Quella di Maggie Smith è stata una carriera senza stop, capace di abbracciare più di mezzo secolo di cinema. L'ultimo ruolo risale addirittura al 2023, pochi mesi prima della morte, quando la star britannica ha recitato in The Miracle Club al fianco di Kathy Bates e Laura Linney. Fu quello l'ultimo atto di un percorso nella recitazione iniziato già negli anni Cinquanta ma capace di dargli soddisfazione fino all'ultimo. Un viaggio che ha mantenuto una certa coerenza, se pensiamo a come i giovani che oggi l'associano alla professoressa McGrannitt della saga di Harry Potter probabilmente ignorano il suo Oscar vinto nel 1970 per il ruolo sempre di un'insegnante ne La strana voglia di Jean. Per molti altri invece Smith sarà sempre in primis la Contessa Madre di Grantham nella serie Downton Abbey, ennesimo ruolo in costume in una filmografia che conta grandi pellicole come Camera con vista o il ruolo di Desdemona nell'Otello cinematografico del 1965.

Leggi anche

Vent'anni fa il debutto al cinema di Harry Potter: tra magia e realtà una saga da record

Family first

  Eppure per Maggie, insignita del titolo di Dama nel 1990 proprio per i suoi meriti artistici, il lavoro non era in fondo tutto. Forse un controsenso per un'interprete capace di portare a casa una statuetta proprio con un film in cui si metteva nei panni di un'attrice ossessionata dall'Oscar (California Suite). Eppure, come ha dimostrato il suo testamento, per lei la famiglia è sempre stata la priorità: tanto da conservare quella fortuna accumulata negli anni per i suoi eredi, che si sono trovati come da disposizioni a dividerla in parti uguali. Non solo, con una mossa lungimirante Smith non ha lasciato la tenuta nel Sussex direttamente ai figli, ma l'ha inserita in un trust familiare costituito insieme a Chris e Toby nel 2019. Un modo per preservare per sempre quel luogo che a lungo ha chiamato "casa" e che conservava i suoi migliori ricordi, quelli non impressi su pellicola.

Ti potrebbe interessare

videovideo
maggie smith
testamento
eredita
cinema

Sullo stesso tema