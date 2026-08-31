Svelata la gigantesca eredità lasciata da Maggie Smith ai figli
A quasi due anni dalla morte dell'attrice due volte Premio Oscar vengono resi pubblici i documenti di successione, che svelano come agli eredi sia toccato un patrimonio pari a 18 milioni di euro
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Quando Maggie Smith lasciò questo mondo all'età di 89 anni persino i reali si scomodarono per celebrarla. Re Carlo e la Regina Camilla la definirono testualmente "un tesoro nazionale", senza immaginare forse quanto un tesoro l'interprete della professoressa McGrannitt di Harry Potter lo avesse davvero. Un patrimonio che è stato ereditato poi dai due figli avuti dal primo matrimonio e che, a due anni dalla sua scomparsa, scopriamo ammontare a 18.637.549,61 euro. Una cifra già astronomica, cui va tuttavia aggiunto anche il valore di una tenuta nel West Sussex e altri beni.
Un rifugio pieno di ricordi
Per sempre professoressa
Quella di Maggie Smith è stata una carriera senza stop, capace di abbracciare più di mezzo secolo di cinema. L'ultimo ruolo risale addirittura al 2023, pochi mesi prima della morte, quando la star britannica ha recitato in The Miracle Club al fianco di Kathy Bates e Laura Linney. Fu quello l'ultimo atto di un percorso nella recitazione iniziato già negli anni Cinquanta ma capace di dargli soddisfazione fino all'ultimo. Un viaggio che ha mantenuto una certa coerenza, se pensiamo a come i giovani che oggi l'associano alla professoressa McGrannitt della saga di Harry Potter probabilmente ignorano il suo Oscar vinto nel 1970 per il ruolo sempre di un'insegnante ne La strana voglia di Jean. Per molti altri invece Smith sarà sempre in primis la Contessa Madre di Grantham nella serie Downton Abbey, ennesimo ruolo in costume in una filmografia che conta grandi pellicole come Camera con vista o il ruolo di Desdemona nell'Otello cinematografico del 1965.
Family first
Eppure per Maggie, insignita del titolo di Dama nel 1990 proprio per i suoi meriti artistici, il lavoro non era in fondo tutto. Forse un controsenso per un'interprete capace di portare a casa una statuetta proprio con un film in cui si metteva nei panni di un'attrice ossessionata dall'Oscar (California Suite). Eppure, come ha dimostrato il suo testamento, per lei la famiglia è sempre stata la priorità: tanto da conservare quella fortuna accumulata negli anni per i suoi eredi, che si sono trovati come da disposizioni a dividerla in parti uguali. Non solo, con una mossa lungimirante Smith non ha lasciato la tenuta nel Sussex direttamente ai figli, ma l'ha inserita in un trust familiare costituito insieme a Chris e Toby nel 2019. Un modo per preservare per sempre quel luogo che a lungo ha chiamato "casa" e che conservava i suoi migliori ricordi, quelli non impressi su pellicola.