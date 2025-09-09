Al cinema "Downton Abbey: Il Gran Finale", è tempo degli addii

Torneranno, tranne la Smith che è morta nel settembre 2024 e a cui Downton Abbey aveva fatto chiudere gli occhi per sempre nel film del 2022 "Una nuova Era", tutti i membri principali del cast, tra cui Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Allen Leech, Robert James-Collier, Jim Carter e molti altri. Il premio Oscar Paul Giamatti riprenderà il ruolo della serie televisiva come il fratello americano di Cora (Elizabeth McGovern), Harold Levinson. Nuovi membri del cast sono Joely Richardson, Alessandro Nivola (il cugino dell'architetto Laszlo Todt in "The Brutalist" e nella vita nipote dello scultore sardo Costantino Nvola), Simon Russell Beale e Arty Froushan. Il nuovo film prende le mosse dal precedente film, ambientato nel 1928. Nel trailer, dopo un cartoncino con la scritta "è ora di salutarci", si vedono Robert, il conte di Grantham e il resto dei Crawley alle corse di Ascot. Bonneville, dopo aver apposto un bacio sulla mano, lo trasferisce sulla facciata di Highclare Castle, la splendida dimora storica nella contea di Hampshire che dall'Ottocento è la residenza dei conti Carnavon e che, nella serie tv e nel film, ha fatto da sfondo alle vicende della famiglia Crawley.