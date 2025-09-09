Al cinema "Downton Abbey: Il Gran Finale", è tempo degli addii

Il capitolo conclusivo di un’epopea lunga oltre quindici anni arriva in sala dall'11 settembre
Pronti a dire addio ai Crawley e alla tenuta che li ha ospitati per sei stagioni e tre film? Arriva al cinema l'11 settembre "Downton Abbey - Il Gran Finale", terzo film della trilogia cinematografica ma soprattutto capitolo conclusivo di un’epopea che per oltre quindici anni e sei stagioni televisive e fatto la storia del genere. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.
Con un addio a Grantham House e un omaggio alla "fine di un'era" e a Maggie Smith che per anni aveva interpretato il ruolo di Violet Crawley, la Contessa Madre, Downton Abbey si accomiata quindi dai suoi fan. La storia ci riporta dalla famiglia Crawley, all'inizio degli anni 30. Quando Mary si ritrova coinvolta in uno scandalo pubblico e la famiglia deve fronteggiare delle difficoltà economiche, l’intera casa si confronta con la minaccia del disonore sociale. I Crawley dovranno affrontare il cambiamento, mentre la nuova generazione si prepara a raccogliere il testimone e guidare Downton Abbey verso il futuro.
Torneranno, tranne la Smith che è morta nel settembre 2024 e a cui Downton Abbey aveva fatto chiudere gli occhi per sempre nel film del 2022 "Una nuova Era", tutti i membri principali del cast, tra cui Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Allen Leech, Robert James-Collier, Jim Carter e molti altri. Il premio Oscar Paul Giamatti riprenderà il ruolo della serie televisiva come il fratello americano di Cora (Elizabeth McGovern), Harold Levinson. Nuovi membri del cast sono Joely Richardson, Alessandro Nivola (il cugino dell'architetto Laszlo Todt in "The Brutalist" e nella vita nipote dello scultore sardo Costantino Nvola), Simon Russell Beale e Arty Froushan. Il nuovo film prende le mosse dal precedente film, ambientato nel 1928. Nel trailer, dopo un cartoncino con la scritta "è ora di salutarci", si vedono Robert, il conte di Grantham e il resto dei Crawley alle corse di Ascot. Bonneville, dopo aver apposto un bacio sulla mano, lo trasferisce sulla facciata di Highclare Castle, la splendida dimora storica nella contea di Hampshire che dall'Ottocento è la residenza dei conti Carnavon e che, nella serie tv e nel film, ha fatto da sfondo alle vicende della famiglia Crawley.
E' il segno che i Crawley stanno preparandosi a dirle addio? Carson, il maggiordomo interpretato da Jim Carter, proclama: "Benvenuti al 1930", l'anno dopo il maxi-crack di Wall Street in cui la fortuna di famiglia potrebbe aver subito un nuovo colpo, dopo quello assestato nella seconda stagione dal fallimento delle ferrovie canadesi in cui Lord Grantham aveva investito tutta l'eredità di Cora. Altre immagini riprendono Guy Dexter (Dominic West) nel West End di Londra mentre Michelle Dockery (Lady Mary, la nuova capofamiglia) sfila nei saloni della mansion in un abito da sera rosso scarlatto. Alle pareti vigila intanto sulla discendenza un ritratto di Violet, la Contessa Madre, simbolo di un'era arrivata al tramonto. Già nella serie tv Downton Abbey aveva raccontato il passaggio da un'epoca in cui la nobiltà poteva vivere di rendita, a un'altra in cui anche i grandi aristocratici dovevano adattarsi, lavorare e innovare per sopravvivere.
