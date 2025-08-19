All'asta i costumi e gli oggetti della serie Downton Abbey

L'iconica vettura è apparsa per la prima volta nella seconda stagione della serie ed è stata utilizzata anche nei successivi film di Downton Abbey, incluso "Il Gran Finale", in uscita nelle sale italiane l'11 settembre. Il primo film è uscito nel 2019 ed era stato pensato come una sorta di spin off dell'omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi. Il secondo "Downton Abbey: A New Era" è arrivato al cinema nel 2021 e a quattro anni di distanza i protagonisti torneranno al cinema per il "Gran Finale".