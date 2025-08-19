Logo Tgcom24
cimeli d'epoca

All'asta i costumi e gli oggetti della serie Downton Abbey

Il ricavato andrà in beneficenza a "Together for Short Lives", un'organizzazione che supporta i bambini affetti da gravi patologie

19 Ago 2025 - 10:41
© IPA

© IPA

I fan di Downton Abbey possono assicurarsi un pezzo della fortunata serie televisiva ambientata nell'Inghilterra del primo '900. Fino al 16 settembre, infatti, sul sito di Bonhams sono in vendita all'asta i costumi indossati dai personaggi, i mobili utilizzati per arredare la dimora aristocratica nello Yorkshire e persino l'auto di famiglia.

I pezzi di Downton all'asta

 Tra i pezzi più importanti del lotto spicca l'abito indossato dalla defunta Maggie Smith, che ha interpretato Violet Crawley, contessa vedova di Grantham. Anche il vestito da sposa di Michelle Dockery (nei panni di Lady Mary Crawley), è in vendita con una stima di valore compresa tra le 3.000 e le 5.000 sterline. L'auto di famiglia dei Grantham, una Sunbeam Saloon del 1925, è stata valutata tra le 25.000 e le 35.000 sterline.

Un nuovo film di Downton Abbey in arrivo

  L'iconica vettura è apparsa per la prima volta nella seconda stagione della serie ed è stata utilizzata anche nei successivi film di Downton Abbey, incluso "Il Gran Finale", in uscita nelle sale italiane l'11 settembre. Il primo film è uscito nel 2019 ed era stato pensato come una sorta di spin off dell'omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi. Il secondo "Downton Abbey: A New Era" è arrivato al cinema nel 2021 e a quattro anni di distanza i protagonisti torneranno al cinema per il "Gran Finale".

Asta a scopo benefico

 Il ricavato dell'asta, che include anche una mostra degli oggetti presso la sede londinese di Bonhams, sarà devoluto a Together for Short Lives, un'organizzazione benefica che supporta i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie.

downton abbey

