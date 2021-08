Novità per "Downton Abbey": rinviato il sequel al cinema e annunciato il titolo

Si intitola "Downton Abbey: A new era" il secondo capitolo cinematografico della serie tv cult inglese. L'annuncio è arrivato durante un panel del CinemaCon di Las Vegas. Ma le novità non finiscono qui. Infatti il sequel, inizialmente previsto al cinema per Natale, ha subito uno slittamento e ha una nuova data d'uscita ufficiale fissata al 18 marzo 2022.