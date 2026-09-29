Regno Unito, presunto attacco alla base Raf di Fairford: nei furgoni non c'erano esplosivi

I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Lunedì 28 settembre sono stati però tutti rilasciati su cauzione, sottoposti a rigide limitazioni negli spostamenti e nei contatti. La polizia antiterrorismo britannica ha precisato che i cinque rimangono sotto indagine.