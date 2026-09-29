Regno Unito, presunto attacco alla base Raf di Fairford: nei furgoni non c'erano esplosivi

Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base Raf di Fairford (Gloucestershire), nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica 27 settembre non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. Secondo quanto riportato dai media britannici, nei veicoli non sarebbe stato individuato materiale esplosivo utilizzabile. La notizia alimenta gli interrogativi su quanto accaduto dopo il vasto dispositivo di sicurezza scattato nell'area che ha portato all'evacuazione dell'intero sobborgo.
Rilasciati su cauzione
I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Lunedì 28 settembre sono stati però tutti rilasciati su cauzione, sottoposti a rigide limitazioni negli spostamenti e nei contatti. La polizia antiterrorismo britannica ha precisato che i cinque rimangono sotto indagine.