Trump: "Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta"

Critiche erano state espresse da Trump anche per il mancato sostegno italiano agli Usa nel conflitto in Iran. Le tensioni sono proseguite a giugno 2026, dopo il vertice del G7 di Evian. Trump ha sostenuto che Meloni avesse "implorato" una foto con lui e ha affermato di "aver accettato per pena". "Certe cose meritano una riposta immediata - aveva detto la premier in un video pubblicato sui social -. Non so perché il presidente degli Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai".