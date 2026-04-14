Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

"Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al Vinitaly di Verona, a proposito delle frasi del presidente americano Donald Trump sul Papa. "Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo", ha concluso.