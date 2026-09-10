Il caso di Singapore ha riacceso l’attenzione su un tema che periodicamente torna al centro del dibattito: quanto guadagnano presidenti, primi ministri e capi di governo nel mondo? Il premier Lawrence Wong era già il leader politico più pagato a livello internazionale e, con il nuovo aumento deciso dal governo, il divario rispetto agli omologhi degli altri Paesi è destinato a crescere ulteriormente. Il suo compenso annuale passerà infatti dagli attuali 2,2 milioni a 3,6 milioni di dollari di Singapore, pari a circa 2,8 milioni di dollari statunitensi. Ma quanto guadagnano gli altri leader mondiali? Una ricognizione dell'inglese Bbc mostra quanto il caso di Singapore sia fuori scala rispetto alle retribuzioni previste negli altri Paesi.



