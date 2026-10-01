Regno Unito, tentato attacco contro la base Raf: arrestato un anglo-iraniano

In contemporanea è stato interrogato un 26enne, cittadino del solo Regno Unito. Mentre restano in libertà gli altri cinque britannici, fra i 23 e i 25 anni d'età, seppure indagati e sottoposti a misure restrittive ad hoc, catturati nell'immediatezza dei fatti accanto ai tre furgoni bianchi individuati la notte di domenica non lontano dalle recinzioni della struttura militare di Fairford, nella contea del Gloucestershire (sud dell'Inghilterra). E poi rilasciati tutti a sorpresa su cauzione nel giro di appena 24 ore o poco più. Gli investigatori non hanno fornito dettagli sull'arresto dell'anglo-iraniano, salvo far sapere d'aver anche perquisito in giornata il suo alloggio e un secondo indirizzo londinese. "L'indagine sulle circostanze relative a quanto avvenuto nel Gloucestershire è enormemente complessa e i nostri team di specialisti seguno molteplici linee d'inchiesta", si è limitata a dire Vicky Evans, coordinatrice nazionale dell'antiterrorismo di Scotland Yard, ribandendo che sono al vaglio "tutti i possibili angoli investigativi, incluso quello del possibile coinvolgimento di uno Stato straniero". Evans ha del resto suggerito prudenza su ogni eventuale congettura, ringraziando "l'opinione pubblica per la sua pazienza".