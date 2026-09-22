Onu, Donald Trump: "Due anni fa gli Usa erano morti, ora siamo tornati più forti che mai"

Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità quella che si è aperta martedì al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'Onu a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite: saranno questi alcuni dei temi di cui i circa 130 capi di Stato e di governo discuteranno dal podio dell'Assemblea generale. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così com'è e abbastanza determinata da costruire il mondo come dovrebbe essere".