Su cosa puntano le campagne elettorali dei partiti?



Il tema divisivo principale è quello del servizio militare per gli ortodossi: storicamente le persone che fanno parte di queste comunità, se frequentano la scuola per imparare la Torah per un certo numero di anni, non sono obbligate a servire la patria. Questo significa che non contribuiscono alla difesa di Israele e quindi c'è tensione tra i partiti che vogliono che questo tipo di esenzioni venga cancellato e i partiti ortodossi che vogliono che rimanga. Proprio questi partiti sono alleati di Netanyahu e, alcuni di loro, sono anche quelli più legati alla colonizzazione e al concetto che Israele debba espandersi dal fiume fino al mare - quindi dal Giordano al Mediterraneo - e, secondo alcuni, addirittura oltre. Altri temi sono l'economia (l'inflazione, per esempio) o la casa, ma si parla anche di questioni di sicurezza e più in generale dell'immagine di Israele nel mondo, visto che ha perso moltissimo anche in Europa e negli Stati Uniti.



Infine c'è un grosso tema che è quello della corruzione: Netanyahu, qualora non venisse rieletto, rischierebbe di finire in carcere. Non si parla, invece, di Gaza e Cisgiordania, perché non è un argomento così divisivo.