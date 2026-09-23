Iran, i vertici militari di Teheran: "Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili"

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"Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili" così i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump arrivate direttamente dal podio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella giornata di martedì. E sui colloqui Teheran precisa: "Avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate". Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane e il Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya - la più alta unità di comando operativo della Repubblica Islamica - hanno avvertito che il Paese infliggerà agli aggressori colpi "ancora più duri, devastanti e imprevedibili", in risposta alle più recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump. La notizia è riportata su Telegram dall'iraniana Press Tv.