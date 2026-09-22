Nato, Rubio: "Se ci viene negato l'uso delle basi, perdiamo la ragione principale per cui siamo nell'Alleanza"

Nel corso di un'intervista a Fox News il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha espresso la "delusione" di Washington nei confronti della Nato dopo che alcuni Paesi alleati hanno impedito agli Stati Uniti di utilizzare le loro basi militari all'estero nel contesto del conflitto in corso in Iran. "Se ci viene negato questo, allora perdiamo la ragione principale per cui siamo nella Nato", ha dichiarato Rubio.