Usa, Trump show alla convention dei Repubblicani: "Se vinciamo, dividendi di 5mila dollari a tutti gli americani"

Infine i dazi, tema tanto caro al presidente. "È la mia parola preferita in assoluto... ma ora ho cambiato posizione", ha sottolineato Trump spiegando il proprio pensiero. "Renderanno l'America ricca. Ci stanno rendendo molto più ricchi di quanto avessimo mai immaginato; stiamo incassando migliaia di miliardi di dollari. D'accordo. Ma quando ho detto che 'dazi' era la mia parola preferita, i media delle fake news sono impazziti. Dicevano: 'E l'amore? E la moglie? E Dio, la religione, la famiglia?' Così ho fatto scendere 'dazi' al quinto posto della classifica. E ora va bene, ora mi lasciano in pace", ha concluso il tycoon, provocando una risata dei delegati presenti prima del congedo sulle note di Ymca a chiusura del proprio intervento alla prima, storica, convention di midterm.