Trump dispone la rimozione dei beni canadesi dagli appalti pubblici Usa

Più a nord, il premier canadese Mark Carney, in un video pubblicato su YouTube in coincidenza con l'entrata in vigore dei dazi canadesi contro gli Usa, non usa mezzi termini: "Il Canada ha fatto troppo affidamento sui legami economici "facili" con gli Stati Uniti". Il primo ministro ha poi aggiunto: "Gli ultimi 40 anni sono stati caratterizzati da una crescente integrazione economica con gli Stati Uniti. La verità è che si trattava di affari facili, ma ciò ha comportato una dipendenza eccessiva da un unico partner economico. È evidente che quel tempo è finito". Concludendo: "Ecco perché, da quando mi sono insediato, il nostro piano si è basato su sviluppo e diversificazione, non sulla negazione della realtà, sull'attesa di un ritorno ai 'bei vecchi tempi' o sul mantenimento della dipendenza".