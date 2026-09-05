Usa, "test del poligrafo per vertici militari sulla fuga di notizie su scorte armi"

Alcuni dei più alti vertici militari americani sono stati sottoposti al test del poligrafo nell'ambito dell'indagine sulla fuga di notizie riguardanti le scorte di armi degli Stati Uniti. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump era furioso per la fuga di notizie. Solo poche persone avevano accesso alle informazioni sulle armi e sulle munizioni e c'era il timore che qualcuno potesse agire per conto dell'intelligence straniera. Al test sono state sottoposte diverse decine di persone, inclusi funzionari del Us Central Command e comandanti di unità di combattimento. Indiscrezioni sulla carenza di armi e munizioni americane si sono diffuse nelle scorse settimane.