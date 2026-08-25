Scontro Stati Uniti-Canada, Ottawa annuncia dazi fino al 50% su oltre 700 prodotti americani

A confermare l'attivazione dei nuovi dazi è il ministro del Commercio canadese Dominic LeBlanc: "Non era quello che volevamo fare - ha sottolineato - La nostra preferenza era trovare un accordo che fosse vantaggioso per entrambi i Paesi. Continuiamo a credere che sia possibile. Ma nel frattempo, non resteremo ad aspettare al telefono". Dal canto suo, il presidente Donald Trump non ha mai mostrato l'intenzione di tornare sui propri passi: "Il Canada sta truffando gli Stati Uniti da decenni. Hanno imposto ai nostri agricoltori dazi del 400% e oltre. Hanno causato il fallimento di molte eccellenti aziende statunitensi", le parole del tycoon.