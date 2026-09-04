Usa, Trump alla Fed: "Abbassate i tassi o smetto di commerciare con Paesi con cui abbiamo un deficit"

Donald Trump minaccia di "bloccare" gli scambi commerciali con i Paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglia i tassi d'interesse. "Abbassate i tassi o smetterò di commerciare con i Paesi con cui abbiamo un deficit, una facoltà che la Corte Suprema, nella sua ridicola sentenza sui dazi, ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al Presidente. È meglio dei dazi!", ha detto Trump sul suo social Truth. "Il board della Fed, con il suo nuovo grande leader, deve agire con intelligenza: siate patrioti, per una volta. I tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta, e non permetterò che ciò accada", ha messo in evidenza.