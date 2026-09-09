Usa, media: Trump non si è opposto alle sanzioni contro i coloni israeliani

Le amministrazioni Usa, sia repubblicane sia democratiche, si sono sempre opposte all'edificazione nell'area E1. Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia si sono uniti al Regno Unito nell'annunciare "l'intenzione di introdurre restrizioni nazionali e/o sostenere restrizioni europee sul commercio di merci con gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata". In risposta, il governo Netanyahu ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, che gestisce i rapporti con l'Autorità Palestinese, oltre a espellere diplomatici e ufficiali militari britannici assegnati a una task force per Gaza a guida statunitense.