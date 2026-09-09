South Park e la boutade contro Donald Trump: dalla prossima stagione si chiamerà "South America"

Basta "South Park", un nome troppo poco a stelle e strisce per Donald Trump. D'ora in poi il celebre cartone animato satirico si chiamerà... "South America". È l'ultima trovata, tanto ironica quanto critica, dei co-creatori Trey Parker e Matt Stone, che hanno deciso di prendere simpaticamente per i fondelli l'ossessione del presidente americano di rinominare - uno dopo l'altro - golfi, laghi e stati. E se il Lago Ontario deve diventare Lago America, o il New Mexico si deve trasformare in New America, è difficile non vedere la medesima logica nel "rebranding" della serie tv. Peccato che "South America" abbia decisamente un significato poco patriottico, molto poco made in Usa.