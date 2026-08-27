Trump ci riprova: con un tratto di penna cancella il lago Ontario e lo ribattezza "lago America"

Il lago Ontario diventerà lago America: per farlo, "tutto ciò che serve è una buona penna e un po' di intelligenza", dice Donald Trump in un video pubblicato sui social. Ma il cambio nella toponomastica non è così semplice come mostra il tycoon che, con un tratto di penna, cancella Lake Ontario e scrive Lake America: il lago, infatti, è condiviso da Stati Uniti e Canada, Paese con cui al momento i rapporti sono tesi per via della guerra commerciale. Non è la prima volta che l'amministrazione Trump avanza pretese di questo tipo sulle acque confinanti: nello stesso video, l'inquilino della Casa Bianca ricorda l'intenzione di trasformare il Golfo del Messico in Golfo d'America: "Ora abbiamo un lago, e abbiamo un Golfo: perché abbiamo il Golfo d'America e abbiamo il Lago America. Grazie mille a tutti, godetevi il Lago America", conclude.



