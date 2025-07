"South Park" torna provocando: Trump a letto con Satana nel nuovo episodio

"Sermon on the Mount”, la première della 27esima stagione della serie satirica, è ruotata attorno a un personaggio con le sembianze di Trump che fa causa agli abitanti di South Park per 5 miliardi di dollari dopo aver protestato contro l'apparizione di Gesù nelle scuole locali. "Non volevo tornare a scuola, ma dovevo farlo perché faceva parte di una causa legale e dell'accordo con la Paramount", dice il personaggio di Gesù, riferendosi alla casa madre di Comedy Central e al contenzioso relativo alla sua imminente vendita. "Avete visto cosa è successo alla Cbs? Beh, indovinate chi è il proprietario della Cbs? Paramount. Volete davvero fare la fine di Colbert? Dovete smetterla di fare gli stupidi", continua Gesu', prima di fare riferimento al personaggio di Trump. "Ha anche il potere di fare causa e accettare tangenti e può fare qualsiasi cosa a chiunque. È il fottuto presidente, amico... South Park è finita".