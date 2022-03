"South Park", il cartoon-cult arriva su Mediaset Italia 2

Offensivo, controverso, brutale, scorretto, oltraggioso, volgare, disgustoso, inappropriato.

Ma anche divertentissimo e irresistibile. Sono tutte le definizioni con cui è stato descritto "South Park" dal 1997, quando ha debuttato negli Usa (in Italia è arrivato nel 2000, su Italia 1). Sono passati 25 anni dall’esordio ma, grazie alla sua satira affilata, dissacrante e intelligente, è migliorato come il buon vino. Ora il cartoon-cult arriva su Mediaset Italia 2, dal 1° marzo, con tre episodi consecutivi, alle ore 20.00 (in onda dal lunedì al venerdì).